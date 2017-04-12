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Мастер показал, как сделать брутальные бетонные стены в стиле лофт за $6

13.04.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Мастер показал, как сделать брутальные бетонные стены в стиле лофт за
Мастер показал, как сделать брутальные бетонные стены в стиле лофт за

Итак, мы хотим сделать имитацию бетонной поврежденной стены с характерными сколами, складками, вмятинами. Для этого мы будем использовать…универсальную гипсовую штукатурку Rotband, которую обычно применяют для выравнивания стен. «Фишка» этой штукатурки в том, что после высыхания она имеет оттенок бетонной плиты, неоднородна по цвету. Упаковка такого материала (30 кг) стоит Br12. Мешка хватит примерно на 6 кв.м.

Замес материала

Первый этап — это замес материала. Петр подсказывает, что замешивать нужно небольшими порциями, так как гипсовая штукатурка «схватывается» достаточно быстро. Берем большое ведро, наливаем в него четверть объема воды и постепенно добавляем штукатурку, размешивая строительным миксером либо шпателем.  Смесь должна напоминать мокрый песок, она не должна быть однородной. Комки должны быть! В противном случае нужного эффекта мы не добьемся. 

Мастер показал, как сделать брутальные бетонные стены в стиле лофт за

Мастер показал, как сделать брутальные бетонные стены в стиле лофт за
Мастер показал, как сделать брутальные бетонные стены в стиле лофт за

Наносим слой на стену

Чтобы на стене не было «швов», не было видно переходов, необходимо декорировать всю стену целиком, не откладывая на следующий день. Человеку без опыта лучше наносить штукатурку небольшими квадратами, за раз используя весь приготовленный раствор.

Для нанесения штукатурки на стену понадобятся шпателя: два декоративных и стандартный. Берем обычным шпателем штукатурку, кладем ее на декоративный инструмент и уже им наносим материал на стену. Толщина наносимого слоя — от 2 до 4 мм. Меньше нельзя, а в более толстом слое нет необходимости. 

Мастер показал, как сделать брутальные бетонные стены в стиле лофт за
Мастер показал, как сделать брутальные бетонные стены в стиле лофт за
Мастер показал, как сделать брутальные бетонные стены в стиле лофт за

Нанесение и дальнейшая работа с материалом — процесс творческий. Слишком долго разравнивать штукатурку нельзя — нужный эффект исчезнет. Чем меньше стремишься к системности нанесения штукатурки, тем более естественным получается конечный результат. Нанеся штукатурку, оставляем ее на 10 минут.

Мастер показал, как сделать брутальные бетонные стены в стиле лофт за
Мастер показал, как сделать брутальные бетонные стены в стиле лофт за
Мастер показал, как сделать брутальные бетонные стены в стиле лофт за

Теперь необходимо имитировать структуру бетона. Для этого нам необходима ведро с водой и тряпка или губка. С декоративного шпателя нужно постоянно убирать излишки штукатурки, протирая его влажной тряпкой. Просто мыть шпатель в воде не рекомендуется, так как на нем будут оставаться капли воды, которые не должны попадать на стену.

Чтобы получился «эффект повреждения», нужно прикладывать декоративный шпатель тыльной стороной к стене и резко его отрывать, водить по стене, создавая хаос. Затем с минимальными усилиями разглаживать получившиеся «выбоины». Если неровности слишком глубокие, то исправить их можно используя художественный мастихин. 


Мастер показал, как сделать брутальные бетонные стены в стиле лофт за

Мастер показал, как сделать брутальные бетонные стены в стиле лофт за
Мастер показал, как сделать брутальные бетонные стены в стиле лофт за

Мастер показал, как сделать брутальные бетонные стены в стиле лофт за
Мастер показал, как сделать брутальные бетонные стены в стиле лофт за

Через 20 минут, когда штукатурка достаточно схватилась, также можно сделать характерные «царапины». Для этого боковой стороной шпателя надо вести сверху вниз, придавливая его с усилием. Петр предупреждает, что «рисовать» так нужно в одном направлении на протяжении всей работы. 

Мастер показал, как сделать брутальные бетонные стены в стиле лофт за
Мастер показал, как сделать брутальные бетонные стены в стиле лофт за
Мастер показал, как сделать брутальные бетонные стены в стиле лофт за

Закрепляем эффект

После полного высыхания штукатурки (1-2 дня) Петр рекомендует наносить на стену лак. Почему необходимо покрыть штукатурку лаком? Она очень уязвима, легко впитывает влагу, пачкается. Лак же позволит в перспективе ухаживать за этой стеной, мыть ее, протирать. К тому же, лак придаст стене дополнительный декоративный эффект.

В качестве дешевой альтернативы можно заменить лак грунтовкой. Она частично защитит стену, но не позволит вам ее мыть. Так же следует учитывать, что грунтовка может изменить изначальный цвет стены. Кстати, в штукатурку можно добавлять краситель, чтобы получить любой оттенок. Только помните, что изначально штукатурка не белая, а серая. При смешивании цветов не забывайте об этом.

Мастер показал, как сделать брутальные бетонные стены в стиле лофт за

Материал подготовлен при поддержке компании «Мастер сервис»

Фото: Александр Малама

 
 
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Мы не ошиблись цифрой, речь и правда о $6 за 30-килограммовый пакет необходимого нам материала. Отделочник компании «Мастер сервис» Петр Карпович поделился секретом,...

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