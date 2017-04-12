Итак, мы хотим сделать имитацию бетонной поврежденной стены с характерными сколами, складками, вмятинами. Для этого мы будем использовать…универсальную гипсовую штукатурку Rotband, которую обычно применяют для выравнивания стен. «Фишка» этой штукатурки в том, что после высыхания она имеет оттенок бетонной плиты, неоднородна по цвету. Упаковка такого материала (30 кг) стоит Br12. Мешка хватит примерно на 6 кв.м.

Замес материала

Первый этап — это замес материала. Петр подсказывает, что замешивать нужно небольшими порциями, так как гипсовая штукатурка «схватывается» достаточно быстро. Берем большое ведро, наливаем в него четверть объема воды и постепенно добавляем штукатурку, размешивая строительным миксером либо шпателем. Смесь должна напоминать мокрый песок, она не должна быть однородной. Комки должны быть! В противном случае нужного эффекта мы не добьемся.