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Московский политик, ставший фермером, готов платить белорусам по $500. Евгений Тарло о ценах, ипотеке и возрождении села
13.04.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
— Евгений Григорьевич, что послужило толчком так резко изменить жизнь: уехать из Москвы на ферму, предпочесть политической карьере сельское хозяйство?
— Интерес к природе, истокам — это движение души. И я далеко не уникален в своем желании. Лично знаком с многими успешными и очень обеспеченными людьми, которые едут в деревню не из-за необходимости, а по зову сердца. Городская суета в широком смысле этого слова — тупиковый образ жизни. Несмотря на то, что я общительный и активный человек, по-настоящему счастлив я только у себя на ферме.
Однако в сегодняшних условиях ферма прокормить себя не может. Приходится зарабатывать извне — выезжать по делам в Москву. Была б моя воля — занимался бы исключительно сельским хозяйством, но, к сожалению, это невозможно. Для примера, я веду фермерское хозяйство уже порядка десяти лет и на протяжении всего этого времени только вкладываю, окупаемости нет и не будет. На сегодня в России доходность могут давать лишь крупные высокоавтоматизированные хозяйства, в которые вложены миллионы. Все остальное — для души. Даже с условием того, что я продаю экологически чистые продукты по максимальным московским ценам, а клиенты выстраиваются в очередь — о материальной выгоде не может быть и речи. К слову, реализация продукции организована через русский трактир
— Переславль-Залесский — историческое место, одна из колыбелей Русской цивилизации. Древний город знаменит своей историей, живописными местами. Именно там я и решил развить фермерское хозяйство. Говорят, ранее на месте фермы был луг, где священник пас скот — отсюда и название «Попов луг».
— В 30-е годы через луг пустили узкоколейку, по которой перевозили торф. Со временем торфоразработки закрылись, а насыпь так и осталась. Из-за того, что стоки вод были перекрыты, местность сильно заболотилась.
На старте проблем было немало, но, как говорится, мужчина получает удовольствие, когда преодолевает препятствия. Мелиорация, газификация, водоочистка, бурение скважины, дороги — если восстановлением занимается государство, на все это уходят миллионы. Я все делал за свой счет, никто ни копейки не дал. Экономил, делал своими силами — получилось дорого, но ничего не поделаешь. Одна лишь газификация без разводки по объектам стоила более $100 тыс., десятки тысяч долларов ушли на водопровод, очистку стоков, электричество, связь и прочее. И так во всем. Многие люди, не понимая этого, вкладываются в ферму, а через год остаются ни с чем.
Если говорить о крупных агрокомплексах, то инвестиции нужны почти везде. Миллиарды рублей или десятки миллионов долларов требуются в любой отрасли сельского хозяйства, будь то куры, птица, яйцо, молоко, свиньи, КРС — дешевле RUB 200 млн - RUB 300 млн комплексов не бывает, современные объекты стоят $100 млн —$200 млн и больше.
— Не секрет, что сегодня сельское хозяйство переживает непростые времена. Колхозы «загибаются», люди в деревнях сидят без работы. Легко ли было найти людей, желающих трудиться руками?
— Люди — самая большая беда фермы. Несмотря на низкую занятость по стране и достойную оплату труда, вакансии у нас открыты всегда. Своим фермерам я плачу RUB25–30 тыс. ($450–530) на руки, с учетом налогов выходит еще больше. Согласитесь, для сельской местности — это неплохой доход. До финансового кризиса суммы в рублях были те же, выходило и вовсе порядка $1000 в месяц. Однако даже при таких зарплатах найти хорошего работника сложно.
Люди предпочитают заниматься своими собственными делами — немножко поработал «на дядю» и на рыбалку. За годы советской власти мы забыли понятие собственности. Многие считают, что все, что не свое, можно грабить, ломать, уничтожать. Поэтому деревни и вымирают. Никто не хочет палец о палец ударить дальше своего двора.
Российские деревни находятся в наиболее плачевном положении. В Беларуси ситуация обстоит лучше. Российская глубинка подверглась самому сильному раскулачиванию, поэтому людей, привыкших к труду на земле, практически нет. Если есть желающие поработать —
— Нам нужны специалисты на все руки — люди, готовые и трактор починить, и корову подоить. В маленьком хозяйстве нужно уметь делать все. Я бы сам с удовольствием работал, навоз бросал, за животными следил, но приходится еще и деньги зарабатывать — большое хозяйство требует финансирования.
Так, к примеру, испортилась дорога — надо чинить. Государство не поможет, ферма не потянет, значит, надо где-то в другом месте эти деньги заработать. Так и приходится метаться между фермой и Москвой. При другом раскладе давно бы переехал загород насовсем.
— Есть большая разница между подсобным хозяйством, фермой и агропромышленным комплексом. Для того чтобы хозяйство было эффективным и приносило реальную прибыль, надо не 100 баранов, а 100 тыс. баранов, на их обслуживание не менее 20 тыс. гектар земли. На крупный рогатый скот земля распределяется с расчетом по гектару на голову, для баранов – один гектар на пять голов. Только в этом случае сельское хозяйство может быть интересно с точки зрения заработка. Но подобный проект потянет миллионы инвестиций. Для реализации его надо не 2 гектара, а 100 гектаров земли.
Распаевка земли — преступная ошибка Ельцина с Чубайсом. Дали крестьянам по 2-7 гектаров земли, те проголосовали как надо, а что дальше — неизвестно. Что можно вырастить на двух гектарах? Картошку? — она никому не надо, кризис перепроизводства! В итоге все крестьяне и обанкротились. Даже своих 50 гектаров мне не хватает, арендую еще 300 для сенокоса — вожу сено неизвестно откуда, когда рядом полно необработанной земли — все распаевано, но никто не работает.
Земли на фермерское хозяйство нужно не менее 1000 га. Меньше — всё слёзы и игрушки, подсобное хозяйство. Даже для небольшой фермы, как у меня, нужно не менее ста гектар земли. Я использую примерно 60 га в одном месте, а ещё 360 га за 100 км. Там сенокосы и олени (около 250 штук).
А вот для крупных агропромышленных хозяйств нужны десятки и сотни тысяч гектар, чтобы обеспечить эффективное применение современной техники. В противном случае нужны многомиллиардные инвестиции для стойлового содержания животных.
— Что, на ваш взгляд, может исправить проблему и реанимировать ситуацию на селе?
— Государство обязано поддерживать все формы сельского хозяйства, так как это возрождение целого пласта человеческой жизни. Это не решение макроэкономических проблем, это жизнь. Если $5 млрд ежедневного оборота для ММВБ мало, то для сельского хозяйства России — это масштаб годовых инвестиций.
Финансисты «ГАЗПРОМа» и «РОСНЕФТи» живут в параллельном измерении. В этих кругах вращаются совсем другие деньги, осуществляются совершенно иные траты. Им нужны американские окорочка, китайское зерно, соя, а не производство нашего сельского хозяйства.
Есть реально богатые люди, которые добились определенного успеха в жизни и решили обратиться к главному. Ностальгия заставляет миллиардеров возвращаться на родину бабушки или отца, восстанавливать домик, деревню, заводить хозяйство, строить храм. Государство должно помогать таким людям, чтобы они были не просто дачниками, которые огородились от всех железным забором, а людьми, которые участвуют в жизни всей деревни. Только так деревушки и смогут возродиться.
— С деревней понятно, а что с городом? Где взять деньги на недвижимость? Совершенна ли ипотечная система?
— Ипотека — очень хороший инструмент, проблема одна — безумно высокие ставки. Если так пойдет и дальше, то мы очень скоро столкнемся с массовым невозвратом кредита. 15% — это катастрофа. Если человек не может купить квартиру сразу и обращается за кредитом в банк, значит, он небогат, живет на зарплату, мы же забираем последнее.
Я считаю, что это принципиальная ошибка российского государства, а также подлость и глупость наших финансово-экономических групп. На мой взгляд, ипотека не может быть выше 5-6% годовых, а по-хорошему она должна быть и вовсе 2-3%.
Важно продумать систему, просчитать, чтобы не получилось чрезмерного потребления, и работать по реальным ставкам. Если коммерческие банки не хотят давать ипотеку под небольшой процент, этим должно заниматься государство, так как ему это выгодно. Доступная ипотека решит проблемы обеспечения жильем, загрузку предприятий, поднимет налогообложение со всей системы оборота — все это обеспечит стабильность в государстве. Только недальновидные люди не создают ипотеку.
— Молодым людям, которые задумались о приобретении жилья, я не советую брать ипотеку под 15% годовых. Кредит можно брать только в том случае, если ты имеешь реальную перспективу отдать его в течение одного года. В противном случае, вешать на себя кабалу и становиться рабом банка не стоит. Лучше строиться своими руками, своими силами или арендовать. Сейчас цены на аренду упали, вполне можно снимать, а если образуются какие-то деньги, их во что-то другое инвестировать — в себя, например.
— Перспективы рынка жилья. Чего ждать: роста или падения цен на недвижимость? Достигла ли ситуация «дна»?
— Стоимость квадратного метра жилья определяется стоимостью строительства. Однако сейчас цены упали не за счет снижения затрат, а из-за того, что у людей нет денег. Рынок «перегрелся». Если раньше люди вкладывали свободные деньги в недвижимость, а на фоне активного спроса цены были завышены, то сейчас продажи встали. Квартиры в Москве и Подмосковье продаются ниже себестоимости. Застройщики вынуждены идти на это, лишь бы не обанкротиться.
Инвестиций в жилье очень мало, и со временем это приведет к взлету цен. Как только чуть-чуть увеличатся заработки людей, цены на жилье поднимутся. На фоне возрастающего спроса предложение останется маленьким, так как сейчас новое жилье не закладывается, соответственно, вывод один — цены пойдут вверх.
Фото: из личного архива Евгения Тарло,
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Московский политик, ставший фермером, готов платить белорусам по $500. Евгений Тарло о ценах, ипотеке и возрождении села
«Можно ли заработать на земле и Как построить первую квартиру?» — с этими вопросами Realt.by обратился к Евгению Тарло — известному московскому политику,...
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