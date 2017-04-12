— Евгений Григорьевич, что послужило толчком так резко изменить жизнь: уехать из Москвы на ферму, предпочесть политической карьере сельское хозяйство?

— Интерес к природе, истокам — это движение души. И я далеко не уникален в своем желании. Лично знаком с многими успешными и очень обеспеченными людьми, которые едут в деревню не из-за необходимости, а по зову сердца. Городская суета в широком смысле этого слова — тупиковый образ жизни. Несмотря на то, что я общительный и активный человек, по-настоящему счастлив я только у себя на ферме.

Однако в сегодняшних условиях ферма прокормить себя не может. Приходится зарабатывать извне — выезжать по делам в Москву. Была б моя воля — занимался бы исключительно сельским хозяйством, но, к сожалению, это невозможно. Для примера, я веду фермерское хозяйство уже порядка десяти лет и на протяжении всего этого времени только вкладываю, окупаемости нет и не будет. На сегодня в России доходность могут давать лишь крупные высокоавтоматизированные хозяйства, в которые вложены миллионы. Все остальное — для души. Даже с условием того, что я продаю экологически чистые продукты по максимальным московским ценам, а клиенты выстраиваются в очередь — о материальной выгоде не может быть и речи. К слову, реализация продукции организована через русский трактир «Попов луг» , который я открыл на ферме.