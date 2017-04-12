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Данкверт предложил ударить уголовным делом по Минсельхозпроду
13.04.2017 11:52 — Новости Экономики | БДГ
Руководитель Россельхознадзора предлагает возбудить уголовное дело против Минсельхозпрода Беларуси за уклонение от сотрудничества с Россельхознадзором по выявлению санкционных продуктов.
Такое
«Мало вводил ограничений на белорусские предприятия»
Данкверт считает, что официальный Минск должен присоединиться к борьбе с санкционной продукцией: «Если есть какие-то вопросы, мы говорим: давайте выставим совместные посты на внешней границе Беларуси и ЕС и посмотрим, как вы пропускаете товары. Но на это получаем отказ».
Более того, Минск потворствует проникновению санкционной продукции в Россию одним фактом возбуждения уголовного дела против самого Данкверта, считает чиновник. «Поэтому уголовное дело, которое с нашей стороны должно быть возбуждено, должно быть возбуждено против всего министерства сельского хозяйства Беларуси в контексте уклонения от совместной с нами работы, потому что действий, совместных с нами, ни на внешней границе, ни на границе с Россией не было. А продукция санкционная нами задерживается», - заявил глава Россельхознадзора.
Чиновник отрицает личную заинтересованность в ограничении поставок белорусской продукции в Россию: «Это смешно вообще. Я выполняю те функции, которые на меня возложены государством, и своими действиями, своим лабораторным мониторингом мы всегда это докажем. Как я говорил, единственное, в чем можно меня обвинить - в том, что мало вводил ограничений на предприятия, старался урегулировать вопросы без этого».
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Москва воюет, а Минск должен отвечать?
Странное, очень странное заявление российского чиновника.
Ведь что такое санкционная продукция? Летом 2014 год Европейский Союз ввел экономические санкции против России из-за оккупации Крыма и востока Украины. Россия ввела ответные меры, запретив поставку западной продукции в страну. Почему же Россия воюет, а Минск должен отвечать за действия Кремля? Призыв Данкверта к Минску можно истолковать только так, а не иначе: присоединиться к российским санкциям себе в ущерб.
Можно, конечно, сослаться на договоренности в рамках «Союзного государства». Непонятно только: почему Кремль, принимая решение аннексировать Крым, не только не посоветовался со своим союзником, но даже не поставил его в известность?
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Руководитель Россельхознадзора предлагает возбудить уголовное дело против Минсельхозпрода Беларуси за уклонение от сотрудничества с Россельхознадзором по...
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