МИНСК, 13 апр — Sputnik. Делегация Беларуси во главе с заместителем премьер-министра Владимиром Семашко проведет сегодня переговоры в Москве, сообщил Sputnik пресс-секретарь премьер-министра Беларуси Владислав Сычевич.



© Sputnik Виталий Тимкив Лукашенко назвал цену на газ для Беларуси на 2017 год

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на переговорах в Санкт-Петербурге достигли договоренностей о путях разрешения нефтегазового спора. Эти договоренности поручено в десятидневный срок формализовать правительствам и профильным ведомствам двух государств.

"Во второй половине дня запланированы переговоры в Москве белорусской делегации во главе с вице-премьером Владимиром Семашко по нефтегазовым вопросам", — сказал Сычевич.

Как сообщалось, по итогам переговоров в Санкт-Петербурге Лукашенко и Путин договорились, что Беларусь с 2018 года начнет получать скидку к цене на российский газ, и к 2025 году страны сблизят цены. Газовые скидки будут действовать для Беларуси в течение трех лет.

Также была достигнута договоренность, что после погашения Минском газового долга в размере 726 миллионов рублей РФ восстановит поставки нефти в Беларусь до уровня 24 миллионов тонн, из которых 18 миллионов тонн будут поступать на переработку на белорусские НПЗ. Оставшиеся 6 миллионов тонн Беларусь будет реэкспортировать, оставляя в своем бюджете экспортные пошлины. Это поможет компенсировать Минску высокие цены на газ в 2017 году.

Также РФ и РБ договорились о том, что Россия рефинансирует долги Беларуси по ранее выданным российским кредитам за 2017 год и возобновится финансирование по линии ЕФСР.