МИНСК, 13 апр — Sputnik. Руководитель КНДР Ким Чен Ын присутствовал сегодня на торжественном открытии в центре Пхеньяна улицы Рёмнё — улицы "рассвета", сообщает РИА Новости .

На широкой улице возвышаются современные светло-зеленые высотки. И, хотя жильцам только предстоит въехать в новые квартиры, на всех балконах уже сегодня можно было увидеть комнатные растения. Самый высокий жилой дом в стране в семьдесят этажей был построен всего за 45 дней.



© AP/ Wong Maye-E В переводе с корейского "рёмён" означает — рассвет

В церемонии открытия улицы несмотря на ранний час и рабочий день участвовали несколько десятков тысяч человек — студенты, школьники, госслужащие и представители различных видов войск Корейской народной армии. Женщины были одеты в национальные костюмы, собравшиеся несли в руках разноцветные воздушные шары и искусственные цветы кимирсения. Военный оркестр встречал участников церемонии, которые полностью заполнили площадь перед новой улицей.



© REUTERS Damir Sagolj Лидер КНДР Ким Чен Ын открыл в Пхеньяне улицу с высотными жилыми домами

Сам Ким Чен Ын на церемонии не произнес ни слова, но этого было и не нужно. Премьер-министр страны Пак Бон Чжу рассказал главные детали проекта за северокорейского лидера. По его словам строительство улицы даже более значимо для страны, которая активно развивает свою ядерную программу, чем производство ста ядерных боеголовок. Очевидно, отмечая с такой помпой открытие новой улицы в столице, власти КНДР стремятся показать, что несмотря на международные санкции, введенные против Пхеньяна за ее ядерную программу, страна продолжает успешно развиваться.



© REUTERS Damir Sagolj Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын разрезает ленточку во время церемонии открытия жилого комплекса по улице Рёмнё в Пхеньяне

Открытие улицы Рёмнё освещали журналисты из разных стран мира, в том числе Японии, США, Испании, Великобритании, России, Китая и других. Порядка ста двадцати иностранных репортеров были приглашены на мероприятие.

На новой улице расположены магазины, центр развития зеленых технологий, а сам район будет обеспечиваться электричеством за счет геотермальной энергии и экологически чистой энергии солнца. Жилой комплекс был построен всего за один год, в том числе силами строительных батальонов армии. По задумкам властей квартиры в этих домах будут распределять между обычными пхеньянцами, профессорами, преподавателями университетов и наиболее отличившимися служащими.



© AP/ Wong Maye-E В церемонии открытия улицы Рёмнё участвовали несколько десятков тысяч человек

План грандиозного строительства на этом месте задумал еще дед нынешнего лидера Ким Ир Сен. Кстати, Северная Корея готовится еще к одному важному праздничному мероприятию — в субботу 15 апреля страна с размахом отметит 105-летие основателя государства Ким Ир Сена.