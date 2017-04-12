﻿ Медведев: Минск и Москва договорились по нефти и газу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Медведев: Минск и Москва договорились по нефти и газу

13.04.2017 13:06 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 апр – Sputnik. Россия и Беларусь пришли к решению газового вопроса, которое удовлетворяют обе страны, в ближайшем времени будет рассмотрен пакет соответствующих документов, который минимизирует риски ценовых споров, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Медведев: Минск и Москва договорились по нефти и газу
© Sputnik / Виктор Толочко
Семашко отправился на нефтегазовые переговоры в Москву

Как ранее сообщал Sputnik, в четверг белорусская делегация во главе с вице-премьером Беларуси Владимиром Семашко направилась в Москву для переговоров по нефти и газу.

"Через долгие дискуссии мы вышли на принципиальные договоренности по условиям нашего дальнейшего партнерства в этой важной для наших стран сфере", – сказал Медведев на заседании правительства.

По его словам, были найдены решения, которые удовлетворяют обе стороны и которые в целом понятны и прозрачны.

"Первый протокол определяет объемы поставок российской сырой нефти в период с 2017 по 2024 год в размере 24 миллионов тонн в год трубопроводным транспортом. Второй устанавливает порядок определения цены на газ для Беларуси в период до 31 декабря 2019 года и предусматривает разработку в срок до 1 января 2018 гола предложений по программе формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза к 2025 году", – рассказал премьер-министр РФ.

Он также сообщил, что Россия в среду получила дополнительные гарантии от правительства республики по газу и ждет выплаты долга "Газпрому". "Дополнительные заверения и гарантии по завершившемуся спору мы получили из правительства Беларуси вчера. Ожидаем возврата долга "Газпрому", после этого приступим к реализации рассматриваемых сегодня соглашений", – сказал Медведев.

РФ и Беларусь будут последовательно двигаться к единому рынку газа, добавил он.

Как сообщал Sputnik, президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на переговорах в Санкт-Петербурге достигли договоренностей о путях разрешения нефтегазового спора. Эти договоренности поручено в десятидневный срок формализовать правительствам и профильным ведомствам двух государств.

В частности, по итогам переговоров в Санкт-Петербурге Лукашенко и Путин договорились, что Беларусь с 2018 года начнет получать скидку к цене на российский газ, и к 2025 году страны сблизят цены. Газовые скидки будут действовать для республики в течение трех лет. 

Также была достигнута договоренность, что после погашения Минском газового долга в размере 726 миллионов рублей РФ восстановит поставки нефти в Беларусь до уровня 24 миллионов тонн, из которых 18 миллионов тонн будут поступать на переработку на белорусские НПЗ. Оставшиеся 6 миллионов тонн Беларусь будет реэкспортировать, оставляя в своем бюджете экспортные пошлины. Это поможет компенсировать Минску высокие цены на газ в 2017 году. 

РФ и Беларусь также приняли решение том, что Россия рефинансирует долги республики по ранее выданным российским кредитам за 2017 год и возобновится финансирование по линии ЕФСР.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь будет получать "по трубе" 24 миллиона тонн нефти в год до 2024 года, определена цена на газ до 2019 года, Минск предоставил гарантии по выплате долга Газпрому.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Улица рассвета: Ким Чен Ын открыл в Пхеньяне улицу с жилыми высотками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика