МИНСК, 13 апр – Sputnik. Россия и Беларусь пришли к решению газового вопроса, которое удовлетворяют обе страны, в ближайшем времени будет рассмотрен пакет соответствующих документов, который минимизирует риски ценовых споров, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.



© Sputnik / Виктор Толочко Семашко отправился на нефтегазовые переговоры в Москву

Как ранее сообщал Sputnik, в четверг белорусская делегация во главе с вице-премьером Беларуси Владимиром Семашко направилась в Москву для переговоров по нефти и газу.

"Через долгие дискуссии мы вышли на принципиальные договоренности по условиям нашего дальнейшего партнерства в этой важной для наших стран сфере", – сказал Медведев на заседании правительства.

По его словам, были найдены решения, которые удовлетворяют обе стороны и которые в целом понятны и прозрачны.

"Первый протокол определяет объемы поставок российской сырой нефти в период с 2017 по 2024 год в размере 24 миллионов тонн в год трубопроводным транспортом. Второй устанавливает порядок определения цены на газ для Беларуси в период до 31 декабря 2019 года и предусматривает разработку в срок до 1 января 2018 гола предложений по программе формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза к 2025 году", – рассказал премьер-министр РФ.

Он также сообщил, что Россия в среду получила дополнительные гарантии от правительства республики по газу и ждет выплаты долга "Газпрому". "Дополнительные заверения и гарантии по завершившемуся спору мы получили из правительства Беларуси вчера. Ожидаем возврата долга "Газпрому", после этого приступим к реализации рассматриваемых сегодня соглашений", – сказал Медведев.

РФ и Беларусь будут последовательно двигаться к единому рынку газа, добавил он.

Как сообщал Sputnik, президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на переговорах в Санкт-Петербурге достигли договоренностей о путях разрешения нефтегазового спора. Эти договоренности поручено в десятидневный срок формализовать правительствам и профильным ведомствам двух государств.

В частности, по итогам переговоров в Санкт-Петербурге Лукашенко и Путин договорились, что Беларусь с 2018 года начнет получать скидку к цене на российский газ, и к 2025 году страны сблизят цены. Газовые скидки будут действовать для республики в течение трех лет.

Также была достигнута договоренность, что после погашения Минском газового долга в размере 726 миллионов рублей РФ восстановит поставки нефти в Беларусь до уровня 24 миллионов тонн, из которых 18 миллионов тонн будут поступать на переработку на белорусские НПЗ. Оставшиеся 6 миллионов тонн Беларусь будет реэкспортировать, оставляя в своем бюджете экспортные пошлины. Это поможет компенсировать Минску высокие цены на газ в 2017 году.

РФ и Беларусь также приняли решение том, что Россия рефинансирует долги республики по ранее выданным российским кредитам за 2017 год и возобновится финансирование по линии ЕФСР.