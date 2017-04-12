500 участников из 11 стран обсудили с лидерами мировой стартап-экосистемы инвестклимат Беларуси, новые технологические тренды и возможности роботизации производства на площадке стартап-конференции Venture Day в Минске. О чем еще говорили венчурные инвесторы и эксперты — в материале TUT.BY .

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«Когда-то полет в космос — это был прорыв, а сегодня мы живем в совершенно другом мире»

Мечты о скафандре космонавта и покорении бесконечного звездного пространства уже давно стали ближе благодаря технологиям виртуальной реальности и искусственного интеллекта. Символизм прогрессивности привлек организаторов Venture Day провести стартап-конференцию в День космонавтики. По словам генерального директора группы компаний BEL.BIZ Татьяны Маринич, именно космическая атмосфера сегодня как никогда подходит к стартап-тематике:

— Когда-то полет в космос — это был прорыв, а сегодня мы живем в совершенно в другом мире, где прорывом считаются такие технологии, как искусственный интеллект, виртуальная реальность и дроны. Мне кажется, что эти прорывы равнозначны полету в космос, который состоялся около 60 лет назад. Поэтому сегодня мы ожидаем от стартапов аналогичных прорывов, — пояснила Маринич.

Конференция заняла два этажа одного из корпусов Национальной библиотеки, которая так же не случайно была выбрана организаторами. Как объясняла генеральный директор BEL.BIZ, футуристичное здание библиотеки играет роль своеобразного символа новых технологий. А для тех спикеров, что приехали в Беларусь первый раз, это хороший сигнал готовности страны к большим прорывам в сфере ИТ.

По словам Маринич, подбор спикеров проходил несколько месяцев. А переговоры с главным редактором американского ИТ-ресурса TechCrunch в Европе Майком Бутчером, к примеру, шли больше года.

«Особенность этой конференции в том, что кроме спикеров мирового уровня сюда приезжают и инвесторы того же уровня, — объясняет Маринич. — Это очень показательно. Многие из них не выступают, а общаются с создателями стартапов. Мы организуем для них speed dating в отдельной комнате, где авторы проектов могут напрямую общаться с инвесторами».



Майк Бутчер Фото: Анна Желанная

​Первые конференции Venture Day проводились, чтобы расшевелить белорусское стартап-сообщество. Но сейчас организаторы готовы к тому, чтобы стать площадкой для привлечения инвестиций.

Управляющий партнер японского инвестиционного фонда Bene Asia Capital Цутому Габриэль рассказал о том, что нужно изменить в венчурной экосистеме Беларуси. «То, что некоторые шаблоны работают в скандинавских, прибалтийских и азиатских странах, не значит, что эти шаблоны будут действовать здесь. Вписать эти шаблоны в ваш формат вполне возможно, однако для этого нужны некоторые изменения. В первую очередь нужно понять, какая из частей в системе не работает, — считает инвестор. — Поэтому необходимо сразу определить цели на ближайшее будущее, цели со средним сроком действия и перспективы. Нужно изучить госструктуру и структуру формирования частного бизнеса, а затем проработать ее и определить, в чем эти системы проседают».

По мнению Габриэля, проблема малого объема инвестиций в отечественные стартапы заключается в том, что иностранные инвесторы попросту ничего не знают о белорусских проектах. Эксперт уверен, что государство должно знать, на что способны стартапы, и способствовать развитию бизнеса в стране.

«На данный момент ваше государство никак не содействует тому, чтобы весь мир знал, что такие идеи, как Wargaming, MSQRD и Viber, — именно из Беларуси. Весь мир знает о таких проектах, но мало кому известно, что они были созданы в Беларуси. Поэтому нужно взять пример Эстонии, где государство постоянно обновляет всю информацию о продвигаемых проектах», — предлагает инвестор.

Дроны — в сельском хозяйстве и беспилотные автомобили для саморазвития

С экрана конференц-зала прозвучал романтичный призыв российского космонавта Олега Новицкого: «Просто подними голову — и звезды станут ближе». Затем космическая атмосфера сменилась громогласным «ladies and gentelmen» и участники погрузились в мир технологий и инноваций. Первым спикером стал руководитель коммерческого развития Wargaming Джейми Нигри, рассказавший о технологических трендах последних лет. Выступление Нигри больше походило на стендап, однако подобный стиль не помешал спикеру рассказать о большой роли беспилотных автомобилей в будущем человечества. По его мнению, беспилотные средства передвижения позволят людям больше времени посвящать саморазвитию. Также Нигри отметил, что будущее технологий сведется к созданию нового качественного опыта и эмоций для своих потребителей.

Другой спикер, директор по развитию Нордической экосистемы роботики IBM Патрик Халфорд, сделал упор на теме развития дронов, роботизации производства и их влиянии на экономические процессы. Роботы и дроны поспособствуют сокращению затрат на трудовые ресурсы в транспортной индустрии и сельском хозяйстве. Более того, эти изменения могут затронуть все производственные процессы агропромышленного комплекса: от логистики до упаковки продукции. Халфорд рассказал, что правительство Дании уже объявило национальную стратегию по развитию использования дронов в промышленности страны. Хотя, как заметил докладчик, существует еще много предубеждений, тормозящих распространение роботизации.

Один из ключевых спикеров конференции Майк Бутчер в своем выступлении охватил вопросы виртуальной реальности, машинного обучения и нейросетей. Более подробно редактор TechCrunch остановился на искусственном интеллекте. Спикер уверен, что людей интересует интерактивный интерфейс, а в будущем эмоциональный искусственный интеллект будет учитывать настроение пользователя и предлагать ему определенные информационные продукты. К идеям Халфорда о роботизации Бутчер добавил, что для дронов нужна хорошо проработанная инфраструктура, а из-за роботов низкоквалифицированные работники рискуют потерять свои трудовые места.

Основатель приложения Fabby и инвестор Юрий Мельничек решил прокомментировать перспективы использования нейронных сетей на примере собственного проекта. «Приложение Fabby — это только верхушка айсберга в сфере нейросетей, это только демо-версия одной из наших технологий. Вообще сегодня в сфере искусственного интеллекта очень многое поменялось, и эти изменения пока не пришли в реальный мир. Но, мне кажется, в сфере нейронных сетей открывается очень много возможностей. Мы сейчас готовим очень забавную развлекательную механику внутри приложения. Но при этом мы видим другие применения для нашей технологии, а приложение — это одно из его применений».



Юрий Мельничек Фото: Анна Желанная

Что касается подходов к представлению стартапа инвестору, то Мельничек считает, что лучше концентрироваться не на бизнес-плане, а сделать минимальный продукт, который можно продемонстрировать.

Еще один хедлайнер Venture Day, основатель EPAM Аркадий Добкин, решил отвлечь аудиторию от рассуждений про тренды современных технологий и рассказал историю своей компании и поделился ее экономическими показателями. По итогу презентации спикера выяснилось, что EPAM хочет стать еще более мультифункциональным, а Добкин обратил внимание на генную инженерию.

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Аркадий Добкин Фото: Анна Желанная

​Тренд историй успеха продолжили основатель MSQRD Евгений Невгень и операционный директор приложения Андрей Янчуревич. Разработчики вспомнили о судьбоносном участии в хакатоне и запуске приложения. Больше всего участников конференции впечатлил рассказ о взлете приложения, ключевыми моментами которого стал пиар от Джимми Киммела, кроличьи ушки Басты и первое место в английском AppStore благодаря маске Гарри Поттера. В конце выступления спикеры посоветовали будущим стартаперам быть увлеченными проектом:

— Стартапер должен быть увлеченным, вдохновленным своей мечтой. Все сложности рисков стартапа можно преодолеть, только будучи им увлеченным. Кроме того, нужно думать не о том, что сейчас в тренде, а о том, что будет через 5−10 лет.



Евгений Невгень Фото: Анна Желанная

​На протяжении конференции зрители сидели даже между рядами. И несмотря на полностью англоязычные выступления, аудитория прекрасно реагировала на шутки спикеров и участвовала в интерактиве.