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Данкверт: вместо белорусской минералки везут турецкие помидоры

13.04.2017 13:38 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 апр — Sputnik. Вокруг поставок санкционных продуктов в Россию сформировались "криминальные сообщества", заявил глава Россельхознадзора РФ Сергей Данкверт.

Данкверт: вместо белорусской минералки везут турецкие помидоры
© Sputnik Константин Чалабов
Данкверт предложил возбудить уголовное дело против Минсельхозпрода РБ

По словам главы ведомства, за время продэмбарго были выявлены такие схемы поставок санкционных продуктов, как ложный транзит, поставка под видом товаров прикрытия, реэкспорт мясосырья и сыра неизвестного происхождения, поставка продукции в сопровождении фальсифицированных ветеринарных сертификатов.

Минералка или помидоры

"Теперь понимают, что мы машины с сельхозпродукцией можем досматривать, а с клеем, строительным материалом, бутылками с пивом и с минеральной водой — не можем. Минеральная вода белорусская — очень популярно. Открываешь, а там — турецкие помидоры", — привел пример Данкверт в интервью RNS.

Данкверт: вместо белорусской минералки везут турецкие помидоры
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники Россельхознадзора указывают на признаки фальсификации при попытке ввоза санкционных продуктов

Данкверт подчеркнул: вокруг поставок "санкционной" продукции сформировались "криминальные сообщества".

"И одна африканская страна, закрытая Россельхознадзором, с легкостью меняется на другую экзотическую страну и, что примечательно, сертифицируется белорусской стороной. Данный факт дает нам все основания не доверять такой сертификации", — подчеркнул Данкверт.

Фактическая легализация?

Руководитель ведомства отметил, что, выдавая свои реэкспортные сертификаты на овощи и фрукты, поступающие из стран Европы под видом африканских, республика "фактически легализует "санкционную" продукцию, делая все для запутывания страны происхождения продукции.

Чиновник отметил: за год служба не подтвердила поставки продукции из 25 стран Азии и Африки, которые шли в Россию через Беларусь.

"По моим подсчетам вот эти 25 стран могли поставить от 250 до 500 тыс. тонн продукции. Белорусы формально сказали: мы доверяем фитосанитарным службам Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, которые нам давали, что это африканская продукция. А почему дальше действий нет, почему они не объявили этим службам недоверие? Это неприятный вопрос", — отметил Данкверт.

Кроме того, Данкверт предложил возбудить уголовное дело против Минсельхозпрода Беларуси, а также рассказал о своем отказе от белорусского творога после громких заявлений белорусских властей.    

 
Теги: Минск
 
 
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Руководитель Россельхознадзора рассказал о схемах поставок санкционных продуктов на территорию России.

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