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Данкверт: вместо белорусской минералки везут турецкие помидоры
13.04.2017 13:38 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 апр — Sputnik. Вокруг поставок санкционных продуктов в Россию сформировались "криминальные сообщества", заявил глава
© Sputnik Константин Чалабов
По словам главы ведомства, за время продэмбарго были выявлены такие схемы поставок санкционных продуктов, как ложный транзит, поставка под видом товаров прикрытия, реэкспорт мясосырья и сыра неизвестного происхождения, поставка продукции в сопровождении фальсифицированных ветеринарных сертификатов.
Минералка или помидоры
"Теперь понимают, что мы машины с сельхозпродукцией можем досматривать, а с клеем, строительным материалом, бутылками с пивом и с минеральной водой — не можем. Минеральная вода белорусская — очень популярно. Открываешь, а там — турецкие помидоры", — привел пример Данкверт в интервью
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники Россельхознадзора указывают на признаки фальсификации при попытке ввоза санкционных продуктов
Данкверт подчеркнул: вокруг поставок "санкционной" продукции сформировались "криминальные сообщества".
"И одна африканская страна, закрытая Россельхознадзором, с легкостью меняется на другую экзотическую страну и, что примечательно, сертифицируется белорусской стороной. Данный факт дает нам все основания не доверять такой сертификации", — подчеркнул Данкверт.
Фактическая легализация?
Руководитель ведомства отметил, что, выдавая свои реэкспортные сертификаты на овощи и фрукты, поступающие из стран Европы под видом африканских, республика "фактически легализует "санкционную" продукцию, делая все для запутывания страны происхождения продукции.
Чиновник отметил: за год служба не подтвердила поставки продукции из 25 стран Азии и Африки, которые шли в Россию через Беларусь.
"По моим подсчетам вот эти 25 стран могли поставить от 250 до 500 тыс. тонн продукции. Белорусы формально сказали: мы доверяем фитосанитарным службам Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, которые нам давали, что это африканская продукция. А почему дальше действий нет, почему они не объявили этим службам недоверие? Это неприятный вопрос", — отметил Данкверт.
Кроме того, Данкверт предложил возбудить уголовное дело против Минсельхозпрода Беларуси, а также рассказал о своем отказе от белорусского творога после громких заявлений белорусских властей.
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Руководитель Россельхознадзора рассказал о схемах поставок санкционных продуктов на территорию России.
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