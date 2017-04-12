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Российское правительство одобрило пакет документов по нефтегазовым вопросам с Беларусью

13.04.2017 14:24 — Новости Экономики | Tut.by  
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Правительство РФ одобрило пакет документов по нефтегазовым вопросам с Беларусью. Об этом, как пишет ТАСС, сообщили журналистам в пресс-службе российского правительства.

В частности, одобрен протокол о внесении изменений в соглашение от 2011 года между правительствами РФ и Беларуси о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в нашу страну и его транспортировке по газопроводам, расположенным на белорусской территории.

«Сегодня мы пришли к решениям, которые удовлетворяют обе стороны. И важно, что они в целом понятны и прозрачны», — заявил во время заседания правительства российский премьер Дмитрий Медведев.

Он добавил, что принятый пакет документов позволит минимизировать риски возникновения ценовых споров или двойственного, разного толкования правил в будущем. «Дополнительные заверения и гарантии по завершившемуся спору мы получили из правительства Белоруссии вчера», — подчеркнул он.

Также одобрен протокол о внесении изменений в соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО «Белтрансгаз». Правительство одобрило протокол внесении изменений в соглашение от 2007 года о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов.

 
 
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В частности, одобрен протокол о внесении изменений в соглашение о порядке формирования тарифов на поставку газа.

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