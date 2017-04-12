МИНСК, 13 апр — Sputnik. Россельхознадзор намерен разрешить поставки с ряда белорусских предприятий по итогам проведенных ранее инспекций, говорится в сообщении российского надзорного ведомства.

Специалисты Россельхознадзора проводили инспекции на белорусских предприятиях-производителях продукции животного происхождения Беларуси с 5 по 13 апреля.



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"14 апреля 2017 года в здании Минсельхоза России пройдут переговоры, в ходе которых будут обсуждены итоги проведенной специалистами Россельхознадзора в период с 5 по 13 апреля 2017 года инспекции белорусских предприятий-производителей продукции животного происхождения. На встрече будет объявлено о возобновлении поставок с ряда предприятий", — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Там отмечается, что с российской стороны встречу возглавит заместитель министра сельского хозяйства России Евгений Непоклонов, с белорусской — министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц.

Со своей стороны, пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что "по итогам инспекций ряд предприятий Беларуси сможет возобновить поставки продукции животного происхождения".

Ранее в Минсельхозпроде Беларуси отмечали, что в Минске рассчитывают на возобновление поставок белорусского продовольствия в РФ по итогам инспекции Россельхознадзора. В ведомстве полагали, что белорусские предприятия вновь откроют для экспорта в РФ в середине апреля.