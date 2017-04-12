Президент Беларуси указом № 110 от 10 апреля в очередной раз продлил сроки завершения строительства многофункционального комплекса с элитным отелем возле цирка в Минске и утвердил условия продажи комплекса, сдать который планировалось еще в 2014 году.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Указом оговорено, что срок завершения строительства и оснащения объекта сдвинут с 2018-го на 2020-й год. При этом документом официально утверждена сумма, за которую новый собственник выкупит объект: «участники заказчика вправе продать свои доли в уставном фонде заказчика в совокупном размере 100 процентов одному лицу по совокупной цене 1,99 рубля».

Пришлось подкорректировать и условия «прощения» и списания тремя банками, БПС-Сбербанком, Белинвестбанком и Банк ВТБ (Беларусь) долгов по кредитам. Прежним указом сумма прощенного долга, которую банкам разрешили относить на расходы будущих периодов, составляла не более 15% от суммы задолженности по основному долгу, а также по уплате начисленных процентов.

Нынешним указом оговорено, что банки пропорционально доле участия в консорциальном кредите вправе «прекратить обязательства заказчика по возврату (погашению) предоставленных ему и направленных им на реализацию инвестиционного проекта кредитов в день погашения им суммы основного долга по данным кредитам в размере 53 процентов от остатка задолженности по основному долгу путем прощения долга в размере 47 процентов от суммы задолженности по основному долгу и долга в полном объеме по неуплаченным процентам за пользование указанными кредитами и неустойке». Суммы прощенного долга банки смогут отнести на расходы будущих периодов.

Мингорисполкому после приобретения новым собственником 100% в уставном фонде СООО «Элит Эстейт» поручено привести инвестиционный договор в соответствие с указом.

Как ранее сообщал TUT.BY , компанией, которая все-таки согласилась достроить отель, известный как не-Кемпинский, стала «дочка» Сбербанка России.

«Еще в конце 2016 года комплекс передали в Москву, „дочке“ Сбербанка», — сказал собеседник. «Нужно согласовать детали сделки. Переговоры еще идут», — заявлял в январе другой источник.

По словам участников рынка, застройщиком, скорее всего, выступит строительная «дочка» крупнейшего банка России «Сбербанк капитал», которая занимается реализацией проблемных активов банка.

Напомним, гостиницу возле цирка начинала возводить компания «Элит Эстейт», которая является дочерним предприятием группы компаний «Трайпл». Помимо указа был подписан соответствующий инвестдоговор с властями Минска. Объект планировали сдать еще к 1 мая 2014 года, то есть к старту чемпионата мира по хоккею. Но строительство затормозилось. А в прошлом году и вовсе встало ввиду финансовых проблем заказчика. Усугубило положение дел задержание Юрия Чижа и Владимира Япринцева, которые вместе с банками-кредиторами (БПС-Сбербанк, Белинвестбанк и ВТБ) вложили в стройку «более 100 млн долларов». По данным экспертов, стоимость окончания строительства потянет еще на 80−84 млн евро.

Предполагалось, что отелем возле цирка будет управлять международный гостиничный бренд Kempinski. Но 2 года назад он отказался от этой затеи. В итоге власти Минска и банки, которые выдавали кредиты под этот проект, стали искать нового инвестора. Но ситуацию усложняли старые долги заказчика. Плюс еще наличие штрафов и отсутствие преференций. Найти с такими обременениями нового заказчика проекта стало проблематично. В итоге пришлось обращаться за поддержкой к Александру Лукашенко, для которого долгострой в самом центре Минска стал костью в горле. По информации TUT.BY, в последние несколько месяцев руководители Сбербанка вели интенсивные переговоры с властями Беларуси и бизнесом на тему разрешения существующих проблем.