На 15 апреля намечена закладка символического камня в фундамент будущего завода китайской корпорации Zoomlion в индустриальном парке под Минском. Об этом сегодня журналистам сообщил министр промышленности Беларуси Виталий Вовк.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В 2015 году компания Zoomlion стала резидентом парка «Великий камень» и зарегистрировала ООО «Зумлион Бел-Рус». Ей было выделено 13 га земли для создания производства моделей специальной строительной и коммунальной автотехники. После продолжительных переговоров стороны договорились в 2016 году начать возведение производственной инфраструктуры. Однако в итоге сроки были отодвинуты на текущий год.

Объем инвестиций в новый завод оценивается в 45 млн долларов. Первая продукция должна появиться в 2019 году, сказал сегодня журналистам гендиректор МАЗа Дмитрий Катеринич.

По словам Вовка, компания Zoomlion является одним из мировых лидеров по созданию спецтехники. «Мы сотрудничаем с компанией мирового уровня. Но и нам есть что предложить», — сказал он.

На новом заводе под Минском планируется создавать навесное оборудование Zoomlion. Основным потребителем продукции будет компания «Зумлион-МАЗ». Навесное оборудование также планируется поставлять для других машиностроительных гигантов Беларуси.

Недавно МАЗ и Zoomlion создали совместную компанию в Беларуси. В течение пяти лет «Зумлион-МАЗ» планирует выпустить 900 единиц спецтехники.

Белорусско-китайская компания «прописалась» в Могилеве, где на свободных площадях завода «Могилевтрансмаш» развернет производство спецтехники на белорусском шасси, но с китайской надстройкой. Белорусы и китайцы планируют вместе выпускать автокраны, автобетононасосы, автомобильные смесители и коммунальную технику.





На первом этапе спецмашины будут создавать путем крупноузловой сборки: китайское навесное оборудование «посадят» на белорусское шасси. После запуска завода в «Великом камне» глубина производства, равно как уровень его локализации, значительно вырастет.

«Сейчас выпущены первые образцы техники. Мы хотели посмотреть, как они срастутся. Уже увидели те слабые места, над которыми еще предстоит работать. Первую рыночную модель автокрана планируется представить летом», — сказал директор «Зумлион-МАЗ» Юрий Пивоваров.

На уровень серийного производства компания планирует выйти в 2018 году.

Основная идея — объединить конкурентные преимущества двух предприятий. Сильная сторона МАЗа — это шасси, тогда как Zoomlion отличает качественное навесное оборудование при низкой цене. Ожидается, что от нового альянса МАЗ получит доступ к новым технологиям и инвестициям, Zoomlion — к белорусским разработкам и сбытовой сети МАЗа.

Техника будет предназначена прежде всего для государств постсоветского пространства — России, Украины и Казахстана. Кроме того, «Зумлион-МАЗ» рассчитывает выйти с ней в страны Евросоюза — Литву, Латвию, Польшу, Болгарию и Венгрию.