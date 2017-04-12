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Беларусь заплатила газовый долг Газпрому

13.04.2017 16:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 апр — Sputnik. Беларусь погасила просроченную задолженность перед "Газпромом" за поставки газа в 2016-2017 годах в полном объеме, говорится в сообщении российского газового холдинга.

"Белорусская сторона в полном объеме, в сумме 726,2 миллионов долларов, погасила просроченную дебиторскую задолженность перед "Газпромом" за поставки российского газа в 2016-2017 годах", — отмечает компания.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская сторона выплатила задолженность 2016-2017 года в полном объеме – 726,2 миллиона долларов.

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