МИНСК, 13 апр — Sputnik. Беларусь погасила просроченную задолженность перед "Газпромом" за поставки газа в 2016-2017 годах в полном объеме, говорится в сообщении российского газового холдинга.

"Белорусская сторона в полном объеме, в сумме 726,2 миллионов долларов, погасила просроченную дебиторскую задолженность перед "Газпромом" за поставки российского газа в 2016-2017 годах", — отмечает компания.