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Беларусь погасила задолженность в 726 млн долларов за российский газ
13.04.2017 16:31 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь в полном объеме погасила задолженность перед «Газпромом» в 726,2 млн долларов, сообщили в компании, передает
«Белорусская сторона в полном объеме, в сумме 726,2 миллиона долларов, погасила просроченную дебиторскую задолженность перед „Газпромом“ за поставки российского газа в 2016—2017 годах», — говорится в сообщении.
Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что Россия и Беларусь полностью урегулировали возникшие проблемы и перешли на новый этап сотрудничества по нефти и газу. В ближайшую неделю страны будут вести переговоры по общему рынку газа и электроэнергии.
По его словам, страны подписали четыре протокола, регулирующие взаимоотношения в нефтегазовой сфере, а соглашение по поставкам газа «Газпром» и Беларусь подпишут в ближайшее время. Он подчеркнул, что достигнутое соглашение не подразумевает реэкспорт нефти.
Также стороны договорились о ряде совместных инвестиционных проектов.
Ранее сегодня российское правительство
Таким образом разрешился нефтегазовый конфликт между странами, который начался еще в прошлом году. До конца года наша страна будет получать газ менее чем за 130 долларов за 1 тыс. куб. м. Скидки с понижающим коэффициентом к формуле расчета цены будут предоставлены за период с 2018-го по 2019 год.
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"Белорусская сторона в полном объеме, в сумме 726,2 миллиона долларов, погасила просроченную дебиторскую задолженность перед "Газпромом" за поставки российского...
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