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В Мингорисполком подана заявка на проведение 1 мая "Марша солидарности"
13.04.2017 17:12 — Новости Экономики | Tut.by
Заявка на проведение 1 мая «Марша солидарности» передана 13 апреля в Мингорисполком, сообщил БелаПАН ответственный секретарь оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Денис Садовский.
Заявка подана от юридического лица — Белорусского конгресса демократических профсоюзов. Подписал ее председатель БКДП Александр Ярошук. Ответственными за проведение акции назначены заместитель председателя БКДП Сергей Антусевич, председатель Свободного профсоюза металлистов Александр Бухвостов и председатель Белорусского независимого профсоюза Николай Зимин.
Оргкомитет просит минские власти разрешить проведение акции в следующем формате: сбор участников возле президиума Национальной академии наук, шествие до площади Бангалор, митинг в парке Дружбы народов.
«Акция будет посвящена защите прав трудящихся, социальной справедливости. Ее участники намерены выступать за достойные зарплаты трудящимся и против декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», — сообщил Садовский.
«Любые уличные акции, которые поддерживают представители большинства демократических структур, нужно проводить, чтобы показать, что репрессии властей не сломили дух и желание людей отстаивать свои права», — сказал он.
В оргкомитет по проведению акции входят представители БКДП, Объединенной гражданской партии, Белорусской партии левых «Справедливый мир», движения «За Свободу», организационных комитетов по созданию партии «БХД», Партии трудящихся, Белорусской женской партии «Надзея».
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Участники акции намерены выступать за достойные зарплаты трудящимся и против декрета № 3 "О предупреждении социального иждивенчества.
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