Заявка на проведение 1 мая «Марша солидарности» передана 13 апреля в Мингорисполком, сообщил БелаПАН ответственный секретарь оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Денис Садовский.

Заявка подана от юридического лица — Белорусского конгресса демократических профсоюзов. Подписал ее председатель БКДП Александр Ярошук. Ответственными за проведение акции назначены заместитель председателя БКДП Сергей Антусевич, председатель Свободного профсоюза металлистов Александр Бухвостов и председатель Белорусского независимого профсоюза Николай Зимин.

Оргкомитет просит минские власти разрешить проведение акции в следующем формате: сбор участников возле президиума Национальной академии наук, шествие до площади Бангалор, митинг в парке Дружбы народов.

«Акция будет посвящена защите прав трудящихся, социальной справедливости. Ее участники намерены выступать за достойные зарплаты трудящимся и против декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», — сообщил Садовский.

«Любые уличные акции, которые поддерживают представители большинства демократических структур, нужно проводить, чтобы показать, что репрессии властей не сломили дух и желание людей отстаивать свои права», — сказал он.

В оргкомитет по проведению акции входят представители БКДП, Объединенной гражданской партии, Белорусской партии левых «Справедливый мир», движения «За Свободу», организационных комитетов по созданию партии «БХД», Партии трудящихся, Белорусской женской партии «Надзея».