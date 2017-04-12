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Минск погасил «газовый» долг
13.04.2017 17:29 — Новости Экономики | БДГ
Беларусь полностью погасила задолженность перед «Газпромом» в 726,2 млн долларов, сообщает
«Белорусская сторона в полном объеме, в сумме 726,2 миллиона долларов, погасила просроченную дебиторскую задолженность перед „Газпромом“ за поставки российского газа в 2016-2017 годах», - сообщает «Газпром».
Беларусь и Россия пришли к решениям, которые удовлетворяют обе стороны по цене на газ и поставкам нефти,
Сегодня Беларусь и РФ подписали четыре протокола, регулирующие взаимоотношения в нефтегазовой сфере, а соглашение по поставкам газа «Газпром» и Беларусь подпишут в ближайшее время. Он подчеркнул, что достигнутое соглашение не подразумевает реэкспорт нефти.
В ближайшую неделю Минск и Москва будут вести переговоры по общему рынку газа и электроэнергии, подчеркнул вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
Нефтегазовый конфликт длился весь 2016 год
В начале 2016 года официальный Минск посчитал справедливой цену на российский газ в размере 73 долларов за 1 тыс. кубометров (сейчас Беларусь покупает газ по 132 доллара за 1000 кубометров). В ответ Россия резко
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Беларусь полностью погасила задолженность перед «Газпромом» в 726,2 млн долларов, сообщает ТАСС.
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