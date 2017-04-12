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Минск погасил «газовый» долг

13.04.2017 17:29 — Новости Экономики | БДГ  
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Беларусь полностью погасила задолженность перед «Газпромом» в 726,2 млн долларов, сообщает ТАСС.

«Белорусская сторона в полном объеме, в сумме 726,2 миллиона долларов, погасила просроченную дебиторскую задолженность перед „Газпромом“ за поставки российского газа в 2016-2017 годах», - сообщает «Газпром».

Беларусь и Россия пришли к решениям, которые удовлетворяют обе стороны по цене на газ и поставкам нефти, заявил ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, решения «в целом понятны и прозрачны».

Сегодня Беларусь и РФ подписали четыре протокола, регулирующие взаимоотношения в нефтегазовой сфере, а соглашение по поставкам газа «Газпром» и Беларусь подпишут в ближайшее время. Он подчеркнул, что достигнутое соглашение не подразумевает реэкспорт нефти.

В ближайшую неделю Минск и Москва будут вести переговоры по общему рынку газа и электроэнергии, подчеркнул вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Нефтегазовый конфликт длился весь 2016 год

В начале 2016 года официальный Минск посчитал справедливой цену на российский газ в размере 73 долларов за 1 тыс. кубометров (сейчас Беларусь покупает газ по 132 доллара за 1000 кубометров). В ответ Россия резко сократила поставки нефти в Беларусь в третьем квартале 2016 года: в целом снижение составило 2,3 млн тонн нефти за квартал (с 5,8 млн тонн до 3,5 млн). Из-за этого белорусские НПЩ снизили выпуск нефтепродуктов, что ударило по нефтезависимой экономике Беларуси.

Власти Беларуси вновь озаботились поиском альтернативы российским нефте продуктам: Лукашенко в сентябре 2016 года потребовал найти альтернативу российскому газу, повторив требование  в начале 2017 года. Хорошим примером на какой стадии находятся сейчас белорусско-российские отношения в целом, да и нефтегазовый конфликт является угроза официального лидера  обратиться в суд за сокращение поставок нефти.

3 февраля 2017 года Александр Лукашенко, признал, что стороны не смогли согласовать вопросы по нефти и газу.

3 апреля в Санкт-Петербурге, были урегулированы все вопросы по поставкам нефти и газа. По итогам переговоров было заявлено, что Беларусь и Россия в течение ближайших 10 дней эти вопросы решат окончательно.

Вечером 11 апреля состоялся телефонный разговор президентов, в ходе которого Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили выполнение чиновниками двух стран достигнутых 3 апреля в Санкт-Петербурге соглашений.

Сегодня на заседании российского правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Беларусь и Россия пришли к решениям, которые удовлетворяют обе стороны по цене на газ и поставкам нефти.

Сбываются прогнозы экспертов БДГ о том, что Кремль заставит Минск платить по счетам.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь полностью погасила задолженность перед «Газпромом» в 726,2 млн долларов, сообщает ТАСС.

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