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Дело Арбузова: 12 задержанных, ущерб более 120 млн рублей
13.04.2017 17:13 — Новости Экономики | Tut.by
Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля совместно с Департаментом финансового мониторинга КГК в рамках противодействия преступлениям в экономической сфере, носящих системный характер, выявил и пресек масштабную противоправную деятельность председателя совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталия Арбузова и ряда должностных лиц белорусских субъектов хозяйствования, сообщила пресс-служба КГК.
«Занижение выручки и завышение затрат позволяло предприятиям незаконно свести к минимуму размер уплачиваемых ими налогов, фактически перечисляя в бюджет лишь подоходный налог и отчисления в фонд социальной защиты населения с заработной платы своих работников. При этом дополнительно к начисленной работникам также выплачивалась заработная плата „в конвертах“ в суммах от 2 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Установленная на основании собранных материалов сумма неуплаченных налогов составила более 100 млн рублей, а сумма незаконно возвращенного из бюджета НДС — более 20 млн рублей.
По этим фактам Департамент возбудил 8 уголовных дел по частям 1 — 4 статьи 210 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса, а также 11 уголовных дел по частям 1 и 2 статьи 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК. Подозреваемыми по уголовным делам признано 18 человек, 12 из которых задержаны.
«В ходе проведения производства неотложных следственных и других процессуальных действий по уголовным делам изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника, и иные носители информации, содержащие сведения, характеризующие преступную деятельность подозреваемых лиц, а также иностранная валюта на общую сумму более 115 тысяч долларов в эквиваленте», — говорится в сообщении.
Кроме того, приостановлены расходные операции по расчетным счетам предприятий, используемых для совершения преступлений, на которых заблокировано в эквиваленте более 3,5 млн рублей.
С целью возмещения ущерба, причиненного государству в виде неуплаченных налогов, а также возвращенного НДС на имущество подозреваемых, включая дорогостоящие объекты недвижимости (коттеджи, квартиры) и автомобили наложен арест.
В настоящее время по возбужденным уголовным делам ведется предварительное расследование.
Арбузов,
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