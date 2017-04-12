МИНСК, 13 апр — Sputnik. Беларусь погасила просроченную задолженность перед "Газпромом" за поставки газа в 2016-2017 годах в полном объеме, говорится в сообщении российского газового холдинга.



© Sputnik Виталий Тимкив Лукашенко назвал цену на газ для Беларуси на 2017 год

"Белорусская сторона в полном объеме, в сумме 726,2 миллиона долларов, погасила просроченную дебиторскую задолженность перед "Газпромом" за поставки российского газа в 2016-2017 годах", — отмечает компания.

Как ранее сообщил президент России Владимир Путин, в начале апреля текущего года по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, Минск и Москва достигли договоренностей о том, как будет урегулирован нефтегазовый спор.

Неурегулированным до этого оставался спор, который длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него меньшую цену. Россия, в свою очередь, заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Беларусь, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ.