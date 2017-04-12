МИНСК, 13 апр — Sputnik. Белорусские НПЗ будут перерабатывать не менее 18 миллионов тонн российской нефти в год из поставляемых 24 миллионов,в дальнейшем объемы могут возрасти, заявил журналистам в четверг вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Не менее 18 миллионов тонн. Думаю, что он в какой-то момент начнет расти", — сказал вице-премьер, в ответ на вопрос об объемах переработки российской нефти на белорусских НПЗ.

В свою очередь вице-премьер Беларуси Владимир Семашко отметил, что Беларусь заранее готовилась к увеличению объемов поставок нефти из РФ.

"Уже в апреле пойдет наращивание объемов поставок нефти на белорусские НПЗ, а с 1 мая, исходя из объема 18 миллионов тонн, мы будем перерабатывать", — уточнил Семашко.

Он добавил, что на нефтеперерабатывающих заводах идет реконструкция, которая будет завершена к концу будущего года. "К концу 2019 года будут востребованы все 24 миллиона тонн нефти те, о (поставках — Sputnik) которых мы условились до конца 2025 года", — добавил вице-премьер Беларуси.

Беларусь и Россия в четверг подписали документы об урегулировании разногласий в нефтегазовой сфере. Премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее сообщил, что стороны, в частности, договорились о поставках российской нефти в Беларусь на период с 2017 по 2024 год в размере 24 миллионов тонн в год.