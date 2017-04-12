Комитет ООН по правам человека (КПЧ) на 119-й сессии принял решение обязать белорусские власти довести до конца расследование дела исчезнувшего бывшего министра внутренних дел Беларуси, оппозиционного политика Юрия Захаренко.



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На пресс-конференции 13 апреля в Минске директор Белорусского документационного центра (БДЦ; зарегистрирован в Литве) Раиса Михайловская сообщила, что извещение о принятом комитетом решении официальные представители семьи Захаренко получили в начале этой недели.

Жалобу на нарушения Международного пакта о гражданских и политических правах при расследовании дела Захаренко в 2014 году подали мать пропавшего политика Ульяна Захаренко и его дочь Елена. Речь шла, в частности, о нарушениях ст. 6 (право на жизнь), ст. 7 (запрет пыток и жестокого бесчеловечного обращения), ст. 9 (право на свободу личной неприкосновенности), ст. 10 (жестокое обращение в местах несвободы), ст. 26 (равная защита законом) по политическим мотивам. Жалобу зарегистрировали в 2015 году и рассмотрели в ускоренном порядке с учетом преклонного возраста одной из заявительниц.

По словам руководительницы юридических программ БДЦ Татьяны Агеевой, в своем решении комитет признал нарушение ст. 6, 7 и 9 пакта в отношении Юрия Захаренко и ст. 7 в отношении Ульяны и Елены Захаренко, поскольку «существующая в течение почти 18 лет ситуация» с неразрешенным делом исчезнувшего политика «является не чем иным, как пытками».

«В результативной части комитет обязывает государство провести тщательное и эффективное расследование, предоставить авторам адекватную информацию о результатах расследования и, в конечном итоге, преследовать в судебном порядке и наказать виновных. Кроме того, комитет обязывает государство предоставить адекватную компенсацию авторам и жертвам нарушения прав», — сказала юрист.

Официально государству отводится 180 дней с момента опубликования решения КПЧ на то, чтобы выполнить выдвинутые требования. Однако, обратили внимание представители БДЦ, решения комитета в Беларуси практически никогда не исполняются. «Наше государство утверждает, что решения КПЧ для него носят рекомендательный характер. Этим оно прикрывается на протяжении многих лет с тех пор, как белорусы стали активно обращаться в комитет», — отметила Раиса Михайловская.

Несмотря на это, подчеркнула Татьяна Агеева, БДЦ намерен «принять меры по имплементации этого решения на национальном уровне». В частности, юристы центра планируют обратиться с соответствующими письмами в МИД, Следственный комитет и Генеральную прокуратуру, а также поставить вопрос о компенсации морального вреда родственникам Захаренко.

В начале этой недели БДЦ от имени матери политика снова обратился в КПЧ, на этот раз с жалобой на то, что государство отказывает Ульяне Захаренко в праве на справедливое судебное разбирательство в деле о признании ее сына умершим.

Юрий Захаренко входил в команду Александра Лукашенко на выборах первого президента Беларуси в июле 1994 года. После выборов он занял пост министра внутренних дел. В октябре 1995 года Лукашенко отправил Захаренко в отставку, а после бывшего министра понизили в звании до полковника милиции и уволили из МВД якобы за грубые финансовые нарушения и упущения в работе.

Вскоре после этого Захаренко перешел на сторону оппозиции. В феврале 1998 года он возглавил комитет по безопасности в составе теневого правительства. Весной 1999 года активно участвовал в организованной оппозицией кампании по выборам президента, входил в команду бывшего премьер-министра Михаила Чигиря.

Вечером 7 мая 1999 года Захаренко исчез по дороге домой в районе улицы Могилевской в Минске. Дело по факту его убийства было возбуждено 17 сентября 1999 года по статье 101 УК (умышленное убийство), но не завершено до сих пор. В 2016 году ни суд Октябрьского района Минска, ни Мингорсуд не стали рассматривать дело о признании Захаренко умершим, мотивировав это незаконченным расследованием уголовного дела по факту его убийства.

Предварительное расследование по делу Захаренко продлено до 24 июня 2017 года.