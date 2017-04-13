Задержанный 12 апреля бизнесмен Виталий Арбузов считается одним из самых состоятельных белорусов. Однако он вел довольно непубличный образ жизни, избегал интервью с журналистами, поэтому широкой общественности о его бизнесе был известен самый минимум. Мы попытались восполнить этот пробел и собрали 10 любопытных фактов о бизнесмене.





1. Виталий Арбузов родился в районном центре Краснополье (Могилевская область), там же окончил среднюю школу. Затем поступил в Белорусский политехнический институт на машиностроительный факультет. Специализацией Арбузова стали металлорежущие станки и инструменты. Спустя несколько лет реализует полученные в вузе навыки в собственном деле.





2. Группа «Фенокс» — один из крупнейших в СНГ игроков по производству и дистрибуции тормозных систем, систем охлаждения, подвесок, электрических систем, систем трансмиссии и рулевого управления. Как к этому пришел Виталий Арбузов?

Заработав первые деньги на поставках импортных комплектующих, Арбузов в середине 1990-х купил оборудование у Siemens, который как раз распрощался с производством автозапчастей. Оборудование Bremse Hydraulik досталось компании вместе с заказом — первым клиентом стала германская АТЕ (Teves Continental), которой поставлялись скобы переднего тормоза и тормозные цилиндры для конвейерной сборки на Audi и Volkswagen.

Но основным рынком должны были стать бывшие союзные республики — брешь на рынке автокомпонентов здесь была очевидна. «Присутствовал только оригинал — причем в дефиците. Купить запчасти для ВАЗ, ГАЗ было просто нереально, даже по сумасшедшим ценам. Получив знания в Европе, решено было запустить производство в Беларуси — на бэушном немецком оборудовании. Все началось с выпуска заднего тормозного цилиндра для ВАЗ 2105», — рассказывал в интервью TUT.BY в 2012 году заместитель гендиректора по маркетингу и сбыту FENOX Global Group Юрий Клюшенко.





Производственные мощности нескольких предприятий («Фенокс», «Витаравтоматив», «Арвит-авто», «Брэйк Хайдроликс») были размещены на арендуемых площадях. В 2005 году Арбузов выкупил долю в ПКУП «708 механический завод Мингорисполкома» и стал акционером СОАО «Минский завод автомобильной комплектации». Позже часть объемов (около 25%) была передана на аутсорсинг. Как следует из информации на сайте компании, всего у Арбузова 12 предприятий в Беларуси, Германии и России по выпуску запчастей. Но 200 тыс. кв. метров производственных площадей — в Беларуси. В производстве занято около 3,5 тысячи человек. Это половина всей Fenox Global Group.





3. По данным на 2015 год, Арбузову принадлежал 51% акций в миасском заводе «Кедр». Приобретение этого предприятия позволило «Феноксу» наладить поставки систем рулевого управления на конвейер «АвтоВАЗа», ГАЗа, УАЗа. Правда, российские СМИ называли Арбузова рейдером. Однако ему удалось в суде доказать миноритариям, что приобретение акций было законным.

4. Бизнесмен является автором и соавтором разработок, которые внедрены на его предприятиях. В патентных базах СНГ его фамилия упоминается как соавтора шарового шарнира, дискового тормоза с механизмом стояночного тормоза, устройства для облегчения запуска двигателя внутреннего сгорания.





5. До недавних пор Виталий Арбузов был связан с производством автомобилей. Он являлся одним из владельцев компании «Юнисон», которой принадлежит автозавод в поселке Обчак, в десяти километрах от Минска. С конца 90-х он пытался вместе с Алексеем Вагановым наладить там сборку легковых и коммерческих автомобилей — Samand, Zotye, KIA, «Люблин» и др. Однако, несмотря на это, большого успеха эти проекты не имели. В 2015 году стало известно о том, что Арбузов вышел из этого проекта.





6. Драйверами обогащения Арбузова было и строительство. В середине нулевых он купил две строительные компании (ТДТ и «АДС-2000»), которые впоследствии были объединены в одну. На первых порах дела в новом бизнесе пошли в гору. Компания выиграла ряд крупных тендеров, получив несколько площадок под застройку. В частности, крупным объектом стал небоскреб «Парус», который строила компания «Итера».





В конце 2015 года несколько небольших строительных компаний заявили о том, что с ними не рассчитались за выполненные работы в супермаркете «Престон» в жилом комплексе «Вивальди» в Уручье. В свою очередь представители «АДС-2000» уверяли, что им должен «Дана Холдинг» сербских братьев Каричей. Разруливать ситуацию с долгами Арбузов позвал Михаила Алешкина, в недавнем прошлом начальника главного управления процессуального контроля Следственного комитета.

7. Торговля всегда была главной движущей силой Арбузова. Но вот стать крупным продовольственным ритейлером ему пока не удалось. После прихода новых игроков он стал менее активно развивать сеть «Престон», которая начиналась с магазина на Бангалор. Сейчас это 3 торговых центра в Минске. Уже несколько лет по рынку ходили слухи о том, что бизнесмен готов с ними расстаться (или уже даже расстался). На сайте Fenox Global Group ритейл все еще представлен «Престоном».



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В нулевых бизнесмен хотел построить крупный торгово-развлекательный комплекс Preston Plaza. Но в итоге вышел из проекта.

8. В 2006 году Арбузов подался еще и в медицину. Была сделана ставка на поставки продукции для лабораторной диагностики. Был даже открыт медцентр «Анализ Мед». Бизнесмен наладил производство реактивов и расходных материалов для проведения анализов в медицинских лабораториях и лечебных учреждениях. Компания активно участвовала в госпрограммах Минздрава. Правда, с 1 июля 2016 года лаборатория «Анализ Мед» прекратила свою деятельность.

Еще одно малоизвестное направление группы «Фенокс» — страхование. Страховой брокер WeSafe специализируется на широком спектре страховых услуг для корпоративных клиентов.

9. В настоящее время больше всего информации о венчурном фонде, который в 2011 году Арбузов создал вместе с иностранными партнерами в Силиконовой долине. Fenox Venture Capital вкладывал деньги в ряд стартапов в США, Юго-Восточной Азии, Японии, странах СНГ. По оценкам сrunchbase. сom, за четыре года FVC привлек в стартапы 400 млн долларов. К концу 2015 года в портфолио компании был 61 стартап. В приоритетах финансирования фонда остаются новейшие технологии в интернете (здравоохранение, торговля, финансовый сервис и т.д.).





10. Виталий Арбузов активно посещает страничку в «Одноклассниках». Последний раз он там был незадолго до своего задержания. Информации там, правда, самый минимум. Но по иронии судьбы в 2014 году журналисты «Ежедневника» обнаружили , что в графе «работа» был указан срок, который Арбузов планировал отдать на руководство головной структурой автокомпонентного направления НП ООО «Фенокс» — 1989−2017 годы.



