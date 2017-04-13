Россия может начать поставлять в Беларусь более 24 млн тонн нефти с 2021 года. Такая возможность прописана в протоколе о внесении изменений в соглашение между странами по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов, передает РИА «Новости» .



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«Указанные ежегодные объемы сырой нефти могут быть изменены в зависимости от технических возможностей магистральных нефтепроводов не более чем на 2%. При этом объемы сырой нефти, поставляемой из РФ в Республику Беларусь, могут быть увеличены начиная с 2021 года по согласованию компетентных органов сторон», — говорится в документе.

13 апреля Россия и Беларусь подписали несколько соглашений, которыми урегулировали нефтегазовый конфликт, начавшийся в прошлом году. О результатах встречи с вице-премьером Беларуси Владимиром Семашко рассказал его российский коллега Аркадий Дворкович, сообщает ТАСС .

Однако Дворкович подчеркнул, что соглашение России и Беларуси не подразумевает реэкспорт нефти. По его словам, 18 из 24 млн тонн нефти, которую Россия будет беспошлинно поставлять Беларуси, пойдет на переработку. Семашко не уточнил, куда пойдут оставшиеся объемы нефти, а лишь отметил, что наращивание объемов поставок российской нефти начнется уже в апреле, передает БЕЛТА . По словам Семашко, достигнутые договоренности рассчитаны по 2024 год включительно.

Дворкович заверил, что российские компании «Лукойл», «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» имеют все возможности для поставки в Беларусь 24 млн тонн нефти в год.

В этом году Россия поставит Беларуси 24 млн тонн нефти: во втором квартале — 6 млн, в третьем и четвертом — по 7, сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин, передает RNS .

«График дополнительных поставок на Белоруссию подписан», — сказал он.

Также сегодня Беларусь погасила задолженность в 726 млн долларов за российский газ.