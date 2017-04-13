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Какие стартапы признаны лучшими в рамках Venture Day Minsk?

13.04.2017 20:42 — Новости Экономики | БДГ  
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12 апреля в Минске прошла самая мощная стартап-конференция Venture Day Minsk, которая собрала в одном месте 500+ основателей стартапов, инвесторов, чтобы поделиться опытом и вдохновением на пути создания технологических компаний и продуктов, которые покорят мир.

Организатором мероприятия выступила группа компаний «БЕЛБИЗ», партнер – Агентство США по международному развитию (USAID).

Кейсами поделились: Майк Батчер, Editor At Large @TechCrunch (Великобритания); Аркадий Добкин, Founder & CEO @EPAM (Беларусь); Мантас Алексиевас, SEED Program Manager @Google (Литва); Кен Сингер @ Berckeley University (США); Уилл Кардвелл, Partner @Courage Ventures Fund, Professor @Aalto Center for Entrepreneurship (Финляндия); Татьяна Маринич, Cofounder & CEO @BELBIZ Group of Companies (Беларусь); Евгений Невгень и Андрей Янчуревич @MSQRD (Беларусь); Патрик Халфорд, Nordic Robotics and Drone Ecosystem Director @ IBM; Александр Галицкий, Founder @Almaz Capital, Джеми Нигри @Wargaming; Юха Руохонен @Superhero Capital, @Finnish Business Angels Network (Финландия); Стартапы: Алексей Минкевич @Juno; Владимир Давыдов @Dronex;  Виктор Хоменок @Rozum Robotics, Юрий Мельничек @Fabby и др.

В рамках международной конференции Venture Day Minsk прошло традиционное соревнование стартапов. Одиннадцать отобранных организаторами команд питчили свои идеи перед профессиональным жюри.

Третье место – у площадки генерации и распространения вирального контента Exponenta. Сервис использует big data, чтобы помочь журналистам, редакторам и издателям, делать контент, который наверняка станет вирусным.

Exponenta намерена решить ряд проблем индустрии:

• фейковые новости захватывают социальные медиа;

• один и тот же контент перерабатывается и надоедает читателям;

• качественный контент недооценивается и остаётся нерентабельным в производстве.

Второе место – у проекта One Soil. Это сервис для фермеров, оценивающий состояние полей, качество проросших растений, степень зрелости и пр. Нейросети анализируют фото со спутников и дронов, предлагая рекомендации фермерам. Алгоритм определяет то, как дальше будет развиваться растение, с точностью до 86%. OneSoil отдали своё предпочтение и участники онлайн-голосования.

Первый приз достался стартапу Fansy. Это сервис для игрового стриминга, работающий на основе нейросетей. Fansy понимает, что происходит в роликах, ставит соответствующие маркеры на интересных моментах. Эксперты в игровой индустрии и компьютерном зрении обещают поменять наш взгляд на стриминг и игровой блоггинг.

Специальные призы от проекта «Мой бизнес» получили стартапы Dronex (безопасные беспилотники для доставки грузов в городских условиях) и Rozum Robotics (роботизированные манипуляторы для автоматизации задач производства, хранения, сервисного обслуживания и пр.).

 
Теги: Минск
 
 
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12 апреля в Минске прошла самая мощная стартап-конференция Venture Day Minsk, которая собрала в одном месте 500+ основателей стартапов, инвесторов, чтобы поделиться опытом и...

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