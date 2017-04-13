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Где стартаперу найти команду и поучиться на чужих ошибках?

13.04.2017 20:05 — Новости Экономики | БДГ  
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20 апреля «На Дне инвестора» в Минске состоится финал конкурса Belarus ICT Start-up Award.

На нем финалисты конкурса представят свои проекты инвесторам и специалистам в различных отраслях. И это прекрасная возможность для всех начинающих бизнесменов и стартаперов прийти и поучиться на чужих ошибках.

Презентация проектов перед инвесторами будет проходить в формате Elevator pitch (речь в лифте). Когда-то начинающие предприниматели нарочно поджидали вечно занятых потенциальных инвесторов у лифта, а затем, пока инвесторы едут в лифте на верхние этажи небоскреба, рассказывали им про свой проект. Умение быстро заинтересовать -это первый шаг для получения инвестиций.

 Во время презентаций на Дне Инвестора можно заметить, какие «фишки» в elevator pitch «цепляют» инвесторов, а какие остаются незамеченными. Какие вопросы эксперты и инвесторы задают стартаперам и, как последние «выкручиваются» из сложных ситуаций.

У гостей мероприятия будет возможность пообщаться с экспертами и инвесторами в неформальной обстановке. Получить ценные рекомендации и советы. А также поучаствовать в мастер-классе «Болевые точки стартапов: как не потерять бизнес, партнеров и инвесторов». Его проведет Елена Мурашко, ассоциированный партнер, руководитель корпоративной практики, адвокат.

Кроме того, у гостей будет возможность пообщаться в неформальной среде с финалистами конкурса, рассказать о своих компетенциях и даже присоединиться к команде. В конкурсе будут представлены разработки в области  виртуальной и дополненной реальности, новых видов транспорта, микроплатежей, online консультаций, робототехники и др.

Участие в Дне Инвестора бесплатное, но регистрация обязательна http://start.by/investday

Организаторы мероприятия: Белорусский инновационный фонд при поддержке Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь совместно с Институтом бизнеса и менеджмента технологий БГУ.

«День Инвестора» проводится в партнерстве с общественным объединением «Общество содействия инновационному бизнесу» (ОСИБ), в рамках проекта «Создание устойчивой инфаструктуры для поддержки развития стартапов и малого бизнеса в регионах Беларуси», реализуемого ОСИБ при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). 

 
Теги: Минск
 
 
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20 апреля «На Дне инвестора» в Минске состоится финал конкурса Belarus ICT Start-up Award.

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