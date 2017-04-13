На этой неделе областной центр посетила представительная делегация из китайской провинции Ганьсу, с которой началось сотрудничество в различных сферах еще в 2007 году.





Состоялась встреча в Гродненском горисполкоме, на которой обсуждались перспективы развития дальнейшего сотрудничества. В ней приняли участие председатель горисполкома Мечислав Гой и его заместитель Андрей Болтрик. Председатель горисполкома отметил, что Гродно в последние годы стал привлекательным для китайских инвесторов. Реализован проект строительства мусоросортировочного завода с участием пекинской инжиниринговой компании, на очереди еще два проекта.

Генеральный директор ООО «Бухгалтерские услуги Ганьсу Хэнжуй» Ван Вэньфан в свою очередь сказала, что ее консалтинговая организация оказывает услуги нескольким сотням состоятельных клиентов провинции и они уполномочили ее изучить вопросы ведения бизнеса в Республике Беларусь, подобрать объекты, которые могут быть перспективными для китайских инвесторов.

В ходе нынешнего визита подписан договор на проведение строительных работ по созданию центра традиционной китайской медицины в Гродно. Центр собираются создать за четыре месяца. На очереди реализация второго инвестиционного проекта -модернизация гостиницы «Гродно», которую в прошлом году выкупила китайская компания. Уже завершена экспертиза проекта, в настоящий момент идет выбор подрядчика, а в мае должны начаться строительные работы.

За время пребывания в Гродно гости из Поднебесной осмотрели множество объектов городской коммунальной собственности, которые ждут новых хозяев и выставлены на продажу с аукционных торгов. Гостей интересовали здания для открытия логистических центров, предприятий сферы услуг, торговли, объектов общественного питания. Был проявлен интерес к Гродненскому аэропорту и к его неиспользуемому зданию, выставленному на аукцион. Китайские бизнесмены изучили возможность разместить в нем логистический центр. Кроме этого, рассматривались варианты приема в аэропорту самолетов с туристами из провинции Ганьсу.

В историческом центре Гродно гостям приглянулись сразу несколько объектов: бывший Дом офицеров на улице Ожешко и комплекс зданий закрытой комендатуры, бывший пивзавод. Разговор о возможности размещения логистического центра состоялся во время посещения комплекса неиспользуемых зданий и сооружений кожевенного завода по переулку Победы. Огромная пустующая территория перспективна для его размещения еще и потому, что совсем рядом проходит железная дорога в страны Евросоюза и эта территория могла бы быть хорошей базой для переброски грузов из Китая в Западную Европу.

Заинтересовали китайцев и перспективные кварталы жилой высотной застройки. Членам делегации показали такой квартал на улице Пролетарской, который возводит ОАО «Гродножилстрой». Сегодня в Гродно формируется несколько «пятен», которые могут быть предложены инвестору для строительства коммерческого жилья. Это вызвало интерес у директора ООО «СИГИКОП-Бел» Ян Лицзе. Его организация возводит в нашем городе центр традиционной китайской медицины. Инвестор рассматривает возможность купить на городском аукционе земельный участок и возводить коммерческое жилье.

В ОАО «Молочный Мир» для гостей из Китая была проведена дегустация продукции нового цеха по выпуску сыров. По достоинству оценили гости качество гродненской продукции. Учитывая, что компания «Молочный Мир» получила все разрешения на экспорт и своей продукции, возможна ее поставка на китайский рынок.

Кроме того, китайская делегация совершила экскурсию по Гродно, посетила его знаковые исторические памятники архитектуры.