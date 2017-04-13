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Долгострой Kempinski продадут новому владельцу за 2 рубля

14.04.2017 10:50 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №110, которым продлеваются сроки строительства многофункционального комплекса на проспекте Независимости вблизи здания Белгосцирка, а также определяются условия продажи комплекса новому инвестору и механизм списания долгов со старого застройщика.

Недостроенное здание гостиничного комплекса, известного среди минчан как отель "Кемпински" или "гостиница Чижа" — в честь опального белорусского олигарха, владельца группы компаний "Трайпл" Юрия Чижа — осталось без инвесторов после ареста бизнесмена. Строительство отеля ведется с 2010 года. Отель планировали открыть к Чемпионату мира по хоккею, который проходил в Минске в 2014 году. Однако стройка затянулась из-за проблем с финансами у инвесторов — дочерней структуры "Трайпла" компании "Элит Эстейт" и банков-кредиторов. "Элит Эстейт" является заказчиком проекта.

Долгострой Kempinski продадут новому владельцу за 2 рубля
© Sputnik/ Анна Нефедова
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Как отмечается в указе президента, который опубликован на Национальном правовом интернет-портале, срок строительства объекта вновь продлевается — на этот раз до конца 2020 года.

В указе также сказано, что нынешние владельцы объекта "вправе продать свои доли в уставном фонде заказчика в совокупном размере 100 процентов одному лицу по совокупной цене 1,99 рубля".

Также указом определен порядок списания долгов по кредитам банков со старого застройщика.

Так, БПС-Сбербанк, Белинвестбанк, а также Банк ВТБ "вправе прекратить обязательства заказчика по возврату (погашению) предоставленных ему и направленных им на реализацию инвестиционного проекта кредитов (..) путем прощения долга в размере 47% от суммы задолженности по основному долгу и долга в полном объеме по неуплаченным процентам за пользование указанными кредитами и неустойке".

Фактически, речь идет о списании долгов по старым банковским кредитам прежнему застройщику — бизнесмену Юрию Чижу.

Летом 2016 года появилась информация о том, что белорусские власти рассчитывали передать проект компании из Катара, однако получили отказ, так как компания сочла этот проект глубоко убыточным.

В начале 2017 года Сбербанк РФ после переговоров с президентом Лукашенко согласился достроить объект. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк инвестирует в объекты недвижимости в Беларуси более 100 миллионов долларов.

Тогда же было определено, что реализацией проекта будет заниматься "дочка" "Сбербанка" — компания "Сбербанк Капитал".

 
Теги: Минск
 
 
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БПС-Сбербанк, Белинвестбанк и Банк ВТБ вправе списать по кредитам Юрию Чижу половину долгов, достраивать отель будет дочка Сбербанка РФ.

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