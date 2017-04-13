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Запасы тают. Белорусы в марте еще на четверть увеличили чистую продажу наличной валюты

14.04.2017 11:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Белорусы в марте увеличили продажу наличной валюты на 16,7% — до полугодового максимума, 601,7 млн долларов, а вот интерес к приобретению валюты вырос скромнее — на 11,7% по сравнению с прошлым месяцем — до 358,2 млн долларов наличными. При этом уже четырнадцать месяцев население остается чистым продавцом наличной валюты, сообщает пресс-служба Нацбанка Беларуси.

За весь прошлый год белорусы продали наличными на чистой основе 2,441 млрд долларов в эквиваленте, поспособствовав заметному увеличению золотовалютных резервов.

Объем чистой продажи наличной валюты в марте оказался максимальным с сентября прошлого года, составив 243,5 млн долларов. По сравнению с февралем прирост составил 25,2%, с январем — 51%.

За три месяца 2017 года белорусы купили наличными 1 009,7 млн долларов, продали — 1 609,3 млн долларов. Чистая продажа составила 600 млн долларов.

Как и в прошлом году, юрлица ежемесячно продают и покупают примерно равный объем валюты. В январе-марте субъекты хозяйствования продали 4,025 млрд долларов, купили — 4,108 млрд.

В 2016-м году белорусы купили 5,723 млрд долларов иностранной валюты (с учетом безналичной), продав 7,617 млрд. Субъекты хозяйствования — резиденты Беларуси за 2016-й год купили иностранной валюты на 16,349 млрд долларов, продали — на 16,143 млрд.

Как отмечают эксперты, у населения при снижении уровня доходов сохраняется привычка к потреблению, которое падает меньше, чем доходы, то есть тратятся сбережения. При этом в декабре зарплаты показали традиционный рост, но роста спроса на валюту это не вызвало.

Эксперты прогнозируют снижение объемов чистой продажи валюты населением, хотя пока ее уровень остается стабильно высоким.

 
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусы в марте увеличили продажу наличной валюты на 16,7% - до полугодового максимума, 601,7 млн долларов, а вот интерес к приобретению валюты вырос скромнее

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