МИНСК, 14 апр — Sputnik. Российская Транснефть в пятницу начинает наращивать поставки нефти в Беларусь, сообщили Sputnik в концерне "Белнефтехим".

Беларусь в четверг погасила долг перед Газпромом, сразу же после этого были подписаны три протокола, регулирующие отношения между Минском и Москвой в нефтегазовой сфере. Транснефть заявила, что начнет наращивать поставки сразу же после подписания протоколов.

"Увеличение объемов поставок российской нефти в Беларусь начинается с сегодняшнего дня", — сообщили в концерне.

Там проинформировали, что стороны подписали индикативный баланс на поставку в Беларусь в 2017 году 24 миллионов тонн нефти, а также график прокачки нефти на второй квартал текущего года.

"В первом полугодии российская сторона поставит в Беларусь весь запрошенный объем нефти", — отметили в "Белнефтехиме".

Как ранее сообщал Sputnik, Москва и Минск договорились о поставках российской нефти в Беларусь в период с 2017 по 2024 год в размере 24 миллионов тонн в год трубопроводным транспортом.

При этом РФ может увеличить поставки нефти в республику свыше 24 миллионов тонн начиная с 2021 года, говорится в протоколе о внесении изменений в соглашение между странами по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов.

При этом, по словам вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, НПЗ Беларуси будут перерабатывать не менее 18 миллионов тонн российской нефти из поставляемых 24 миллионов тонн в год. В то же время реэкспорта российской нефти из Беларуси не будет, уточнил он. В четверг, после погашения долга перед Газпромом, Транснефть сообщила об увеличении графика поставок нефти в республику в апреле-июне до 6 миллионов тонн.