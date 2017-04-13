Александр Лукашенко сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном формате предложил реализовать комплекс действенных мер для более быстрого становления ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.



Фото: president.gov.by

«Считаю, что 2017 год мы должны сделать переломным в становлении нашей организации», — сказал Лукашенко. Для этого он предложил реализовать определенный комплекс первоочередных мер.

Прежде всего, по мнению президента, необходимо ввести мораторий на принятие новых правовых актов, носящих дискриминационный характер по отношению к партнерам по союзу. «Следить за его соблюдением должна Евразийская экономическая комиссия», — отметил он.

Что касается деятельности Евразийского межправительственного совета и ЕЭК, им необходимо уделять больше внимания устранению изъятий, барьеров и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС. Соответствующий доклад о работе по данному направлению глава государства предложил заслушать на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Продолжая работу по совершенствованию Договора о Евразийском экономическом союзе, нельзя допустить, чтобы к концу года все свелось к техническим правкам. Необходимо внимательно проанализировать этот процесс на заседании Высшего Евразийского Экономического совета», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Кроме того, заметил президент, нереализованной остается белорусская инициатива о выработке механизма функционирования ЕАЭС, когда один из его участников принимает односторонние меры по защите рынка в отношении третьих государств. «Отсюда, как снежный ком, нарастают внутренние противоречия в союзе», — обратил внимание белорусский лидер.

Вовлекать и расширять

Президент также призвал активнее создавать зоны свободной торговли с третьими государствами.

«Делая основной упор на совершенствовании внутрисоюзных отношений, мы не забываем о расширении внешнего контура. И здесь, признаюсь откровенно, заключение современных преференциальных соглашений о свободной торговле отвечает интересам Беларуси. Уверен, и другим государствам. Поэтому призываю шире их использовать для диверсификации торговых и инвестиционных отношений с нашими партнерами, углубления промышленной и сельскохозяйственной кооперации», — цитирует Александра Лукашенко БЕЛТА .

Президент также обратил внимание, что география Евразийского экономического союза постепенно расширяется. «Построение единого экономического пространства и задачи, заложенные в Договоре о ЕАЭС, находят понимание и отклик у других государств региона», — отметил он. Свидетельством этому является желание Молдовы получить статус государства — наблюдателя при ЕАЭС, а также стремление многих государств образовать свободную экономическую зону с союзом.

«Однако одно дело закрепить здравые идеи в документе и совсем другое — претворить в жизнь. Здесь у союза достаточно нерешенных проблем. В 2016 году нам не удалось остановить снижение взаимного товарооборота и устранить причины, приведшие к этому. Я не говорю о других проблемах, это основная, поскольку у нас экономический союз», — подчеркнул белорусский лидер.

В этой связи глава государства поддержал позицию Кыргызстана сосредоточиться на решении внутренних проблем ЕАЭС.

Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится 11 октября в Москве.

Сегодня Александр Лукашенко также примет участие в неформальной встрече глав государств — членов ОДКБ. Президенты обсудят обстановку в сфере безопасности, актуальные вызовы и угрозы, а также пути совместного противодействия им.