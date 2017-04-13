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"2017 год мы должны сделать переломным". Беларусь предлагает комплекс мер для становления ЕАЭС
14.04.2017 12:06 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном формате предложил реализовать комплекс действенных мер для более быстрого становления ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.
«Считаю, что 2017 год мы должны сделать переломным в становлении нашей организации», — сказал Лукашенко. Для этого он предложил реализовать определенный комплекс первоочередных мер.
Прежде всего, по мнению президента, необходимо ввести мораторий на принятие новых правовых актов, носящих дискриминационный характер по отношению к партнерам по союзу. «Следить за его соблюдением должна Евразийская экономическая комиссия», — отметил он.
Что касается деятельности Евразийского межправительственного совета и ЕЭК, им необходимо уделять больше внимания устранению изъятий, барьеров и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС. Соответствующий доклад о работе по данному направлению глава государства предложил заслушать на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета.
«Продолжая работу по совершенствованию Договора о Евразийском экономическом союзе, нельзя допустить, чтобы к концу года все свелось к техническим правкам. Необходимо внимательно проанализировать этот процесс на заседании Высшего Евразийского Экономического совета», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Кроме того, заметил президент, нереализованной остается белорусская инициатива о выработке механизма функционирования ЕАЭС, когда один из его участников принимает односторонние меры по защите рынка в отношении третьих государств. «Отсюда, как снежный ком, нарастают внутренние противоречия в союзе», — обратил внимание белорусский лидер.
Вовлекать и расширять
Президент также призвал активнее создавать зоны свободной торговли с третьими государствами.
«Делая основной упор на совершенствовании внутрисоюзных отношений, мы не забываем о расширении внешнего контура. И здесь, признаюсь откровенно, заключение современных преференциальных соглашений о свободной торговле отвечает интересам Беларуси. Уверен, и другим государствам. Поэтому призываю шире их использовать для диверсификации торговых и инвестиционных отношений с нашими партнерами, углубления промышленной и сельскохозяйственной кооперации», — цитирует Александра Лукашенко
Президент также обратил внимание, что география Евразийского экономического союза постепенно расширяется. «Построение единого экономического пространства и задачи, заложенные в Договоре о ЕАЭС, находят понимание и отклик у других государств региона», — отметил он. Свидетельством этому является желание Молдовы получить статус государства — наблюдателя при ЕАЭС, а также стремление многих государств образовать свободную экономическую зону с союзом.
«Однако одно дело закрепить здравые идеи в документе и совсем другое — претворить в жизнь. Здесь у союза достаточно нерешенных проблем. В 2016 году нам не удалось остановить снижение взаимного товарооборота и устранить причины, приведшие к этому. Я не говорю о других проблемах, это основная, поскольку у нас экономический союз», — подчеркнул белорусский лидер.
В этой связи глава государства поддержал позицию Кыргызстана сосредоточиться на решении внутренних проблем ЕАЭС.
Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится 11 октября в Москве.
Сегодня Александр Лукашенко также примет участие в неформальной встрече глав государств — членов ОДКБ. Президенты обсудят обстановку в сфере безопасности, актуальные вызовы и угрозы, а также пути совместного противодействия им.
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Кроме того, заметил президент, нереализованной остается белорусская инициатива о выработке механизма функционирования ЕАЭС, когда один из его участников...
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