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Лукашенко требует ЕАЭС разобраться с продуктовыми санкциями РФ
14.04.2017 12:10 — Новости Экономики | БДГ
Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 апреля в Бишкеке на заседании Высшего Евразийского экономического совета предложил сделать 2017 год переломным в становлении организации.
Для этого он предложил реализовать комплекс мер и, прежде всего, ввести мораторий на принятие новых правовых актов, носящих дискриминационный характер по отношению к партнерам по союзу. А Евразийский межправительственный совет и Евразийская экономическая комиссия должны уделять больше внимания устранению изъятий, барьеров и ограничений внутри ЕАЭС,
Также Лукашенко заявил о нереализованности белорусской инициативы о выработке механизма функционирования ЕАЭС, когда один из участников принимает односторонние меры по защите рынка в отношении третьих государств. По его словам, из-за этого, «как снежный ком, нарастают внутренние противоречия в союзе».
Напомним, что правительство России с 7 августа 2014 года без согласования с Беларусью
После введения ограничений Россия стала регулярно
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 апреля в Бишкеке на заседании Высшего Евразийского экономического совета предложил сделать 2017 год переломным в...
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