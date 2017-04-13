Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 апреля в Бишкеке на заседании Высшего Евразийского экономического совета предложил сделать 2017 год переломным в становлении организации.

Для этого он предложил реализовать комплекс мер и, прежде всего, ввести мораторий на принятие новых правовых актов, носящих дискриминационный характер по отношению к партнерам по союзу. А Евразийский межправительственный совет и Евразийская экономическая комиссия должны уделять больше внимания устранению изъятий, барьеров и ограничений внутри ЕАЭС, сообщили в Администрации президента .

Также Лукашенко заявил о нереализованности белорусской инициативы о выработке механизма функционирования ЕАЭС, когда один из участников принимает односторонние меры по защите рынка в отношении третьих государств. По его словам, из-за этого, «как снежный ком, нарастают внутренние противоречия в союзе».

Напомним, что правительство России с 7 августа 2014 года без согласования с Беларусью запретило импортировать из стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии продукты питания. Также подобные санкции были введены в отношении Украины.