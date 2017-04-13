МИНСК, 14 апр — Sputnik. В Министерстве юстиции Беларуси в пятницу поздравили миллионного зарегистрировавшегося индивидуального предпринимателя, передает корреспондент Sputnik.

В Минюсте подвели итоги ежегодного конкурса "Лучший регистрирующий орган Республики Беларусь" и конкурса на звание "Лучший специалист регистрирующего органа Республики Беларусь". Они проводятся с целью повышения качества осуществления государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования, поощрения и профессионального стимулирования специалистов регистрирующих органов.

Миллионным ИП стала Анна Михальчук, она зарегистрировалась 17 марта в Бресте. Планируется приступить к работе в мае. Профиль ее деятельность — тренерство.

"Я работаю главным бухгалтером. А предпринимательство для меня хобби. Зарегистрироваться было легко. Ждать свидетельства пришлось всего полчаса. О том, что государство собирается упрощать условия ведения бизнеса, не знала. Просто так совпало", — сказала она.



© Sputnik/ Юлия Балакирева Первый заместитель министра Сергей Задиран

К либерализации бизнеса она относится позитивно. Отметила, что это приведет к тому, что больше людей будут заниматься индивидуальным предпринимательством.



© Sputnik / Виктор Толочко Список услуг, которые можно оказывать без регистрации ИП, расширят в РБ

В Минюсте добавили, что ежедневно в стране регистрируются порядка 150 индивидуальных предпринимателей. На данных момент действующих в стране 400 тысяч.

"Республика Беларусь осуществила ряд реформ в сфере регулирования открытия и закрытия бизнеса. Наши успехи подтверждены и оценены не только нашим бизнесом, но международными организациями. В рейтинге Всемирного банка за 2017 год мы занимаем 31 место", — сказал первый заместитель министра Сергей Задиран.

Президентом Беларуси в феврале был издан Декрет № 2, предусматривающий ряд существенных нововведений в сфере государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования. В частности, появилась возможность участия посредников в электронной процедуре создания бизнеса. Декретом 3-летним сроком ограничивается право налоговых и иных уполномоченных органов на обращение в суд с иском о признании государственной регистрации субъекта хозяйствования недействительной, их ликвидации (прекращении деятельности), а также право субъектов хозяйствования на обжалование действий (бездействия) регистрирующих органов.