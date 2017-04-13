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Одна на миллион: в Минюсте поздравили юбилейного ИП
14.04.2017 13:38 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 апр — Sputnik. В Министерстве юстиции Беларуси в пятницу поздравили миллионного зарегистрировавшегося индивидуального предпринимателя, передает корреспондент Sputnik.
© Sputnik Илья Питалев
В Минюсте подвели итоги ежегодного конкурса "Лучший регистрирующий орган Республики Беларусь" и конкурса на звание "Лучший специалист регистрирующего органа Республики Беларусь". Они проводятся с целью повышения качества осуществления государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования, поощрения и профессионального стимулирования специалистов регистрирующих органов.
Миллионным ИП стала Анна Михальчук, она зарегистрировалась 17 марта в Бресте. Планируется приступить к работе в мае. Профиль ее деятельность — тренерство.
"Я работаю главным бухгалтером. А предпринимательство для меня хобби. Зарегистрироваться было легко. Ждать свидетельства пришлось всего полчаса. О том, что государство собирается упрощать условия ведения бизнеса, не знала. Просто так совпало", — сказала она.
© Sputnik/ Юлия Балакирева
Первый заместитель министра Сергей Задиран
К либерализации бизнеса она относится позитивно. Отметила, что это приведет к тому, что больше людей будут заниматься индивидуальным предпринимательством.
© Sputnik / Виктор Толочко
В Минюсте добавили, что ежедневно в стране регистрируются порядка 150 индивидуальных предпринимателей. На данных момент действующих в стране 400 тысяч.
"Республика Беларусь осуществила ряд реформ в сфере регулирования открытия и закрытия бизнеса. Наши успехи подтверждены и оценены не только нашим бизнесом, но международными организациями. В рейтинге Всемирного банка за 2017 год мы занимаем 31 место", — сказал первый заместитель министра Сергей Задиран.
Президентом Беларуси в феврале был издан Декрет № 2, предусматривающий ряд существенных нововведений в сфере государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования. В частности, появилась возможность участия посредников в электронной процедуре создания бизнеса. Декретом 3-летним сроком ограничивается право налоговых и иных уполномоченных органов на обращение в суд с иском о признании государственной регистрации субъекта хозяйствования недействительной, их ликвидации (прекращении деятельности), а также право субъектов хозяйствования на обжалование действий (бездействия) регистрирующих органов.
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Миллионный индивидуальный предприниматель зарегистрировалась 17 марта в Бресте и собирается работать фитнес-тренером.
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