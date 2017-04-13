﻿ Пивзавод "Криница" увеличил чистую прибыль в 19 раз. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пивзавод "Криница" увеличил чистую прибыль в 19 раз

14.04.2017 13:28 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Чистая прибыль пивоваренной компании «Криница» по итогам 2016 года составила 38 тысяч рублей. Это следует из годового отчета пивзавода, размещенного на едином портале финансовой информации.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Выручка «Криницы», в которой государству принадлежит 84,5% акций, за минувший год составила 88,6 млн рублей, что на 12,2 млн рублей больше показателя 2015 года. При этом чистая прибыль возросла в 19 раз: с 2 до 38 тысяч рублей.

На начало текущего года на балансе завода значились кредиты и займы на 34,5 млн рублей. Краткосрочная кредиторская задолженность составила 25,1 млн рублей.

В апреле 2014 года, вскоре после совещания у президента, пост гендиректора «Криницы» покинул Григорий Петкевич. Власти были недовольны финансовыми результатами крупной госкомпании (среднесписочная численность работающих — 1052 человека). Завод, привлекший большие ресурсы на модернизацию, оказался не в состоянии их быстро окупить.

На пост руководителя «Криницы» был назначен Александр Кижук, прежде возглавлявший ОАО «Лидапищеконцентраты». Он развил активную маркетинговую политику, и пивзавод вышел на безубыточную работу. Кижук в интервью журналистам жаловался на дебиторскую задолженность, которая ведет к вымыванию оборотных средств и снижает возможности для развития. По итогам 2016 года краткосрочная дебиторская задолженность составляла 22,5 млн рублей.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В апреле 2014 года вскоре после совещания у президента пост гендиректора "Криницы" покинул Григорий Петкевич. Власти были недовольны неудовлетворительными...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко требует ЕАЭС разобраться с продуктовыми санкциями РФ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика