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Пивзавод "Криница" увеличил чистую прибыль в 19 раз
14.04.2017 13:28 — Новости Экономики | Tut.by
Чистая прибыль пивоваренной компании «Криница» по итогам 2016 года составила 38 тысяч рублей. Это следует из годового отчета пивзавода, размещенного на едином портале финансовой информации.
Выручка «Криницы», в которой государству принадлежит 84,5% акций, за минувший год составила 88,6 млн рублей, что на 12,2 млн рублей больше показателя 2015 года. При этом чистая прибыль возросла в 19 раз: с 2 до 38 тысяч рублей.
На начало текущего года на балансе завода значились кредиты и займы на 34,5 млн рублей. Краткосрочная кредиторская задолженность составила 25,1 млн рублей.
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