Чистая прибыль пивоваренной компании «Криница» по итогам 2016 года составила 38 тысяч рублей. Это следует из годового отчета пивзавода, размещенного на едином портале финансовой информации.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Выручка «Криницы», в которой государству принадлежит 84,5% акций, за минувший год составила 88,6 млн рублей, что на 12,2 млн рублей больше показателя 2015 года. При этом чистая прибыль возросла в 19 раз: с 2 до 38 тысяч рублей.

На начало текущего года на балансе завода значились кредиты и займы на 34,5 млн рублей. Краткосрочная кредиторская задолженность составила 25,1 млн рублей.

В апреле 2014 года, вскоре после совещания у президента, пост гендиректора «Криницы» покинул Григорий Петкевич. Власти были недовольны финансовыми результатами крупной госкомпании (среднесписочная численность работающих — 1052 человека). Завод, привлекший большие ресурсы на модернизацию, оказался не в состоянии их быстро окупить.

На пост руководителя «Криницы» был назначен Александр Кижук, прежде возглавлявший ОАО «Лидапищеконцентраты». Он развил активную маркетинговую политику, и пивзавод вышел на безубыточную работу. Кижук в интервью журналистам жаловался на дебиторскую задолженность, которая ведет к вымыванию оборотных средств и снижает возможности для развития. По итогам 2016 года краткосрочная дебиторская задолженность составляла 22,5 млн рублей.