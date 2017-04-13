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Минсельхозпрод рассказал про инспекции Россельхознадзора

14.04.2017 15:43 — Новости Экономики | БДГ  
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Россельхознадзор заканчивает инспекцию белорусских предприятий. Белорусская сторона надеется, что оценка со стороны коллег будет объективной.

Как рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брило, в список предприятий, где проводится проверка, вошли не только те, которые столкнулись ранее с запретами. В Беларуси работало четыре группы инспекторов.

По словам чиновника, для российских специалистов постарались создать все необходимые условия. При работе россиян сопровождали специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, руководители подведомственных организаций, областных и районных служб, руководители и специалисты проверяемых предприятий.

В белорусском ведомстве также отметили, что инспекторы имели возможность убедится в том, что Беларусь не занимается реэкспортом овощей и говядины. В последнем случае российские специалисты находились на границе Беларуси и Украины для проверки всех машин, но им не удалось выявить говядину, в реэкспорте которой неоднократно обвинялась белорусская сторона.

По словам замминистра, российские инспекторы во время проверок не высказали письменных претензий к белорусской продукции. Окончательное решение по снятию с Беларуси органичений на поставки должно приниматься в Москве. Сегодня там проходит расширенное заседание Россельхознадзора. На момент написания материала, информации по Беларуси на сайте российского ведомства не было.

Напомним, что ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт предлагает возбудить уголовное дело против Минсельхозпрода Беларуси за уклонение от сотрудничества с Россельхознадзором по выявлению санкционных продуктов. Ранее в отношении его самого Александр Лукашенко предложил возбудить уголовное дело за то, что он якобы лоббирует интересы российских производителей. Накануне стало известно о том, что поставки из Беларуси будут возобновлены, хотя Россельхознадзор не сумел провести проверку на ряде предприятий, подозреваемых в реэкспорте говядины из Украины.

 
 
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Россельхознадзор заканчивает инспекцию белорусских предприятий. Белорусская сторона надеется, что оценка со стороны коллег будет объективной.

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