Россельхознадзор заканчивает инспекцию белорусских предприятий. Белорусская сторона надеется, что оценка со стороны коллег будет объективной.

Как рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брило, в список предприятий, где проводится проверка, вошли не только те, которые столкнулись ранее с запретами. В Беларуси работало четыре группы инспекторов.

По словам чиновника, для российских специалистов постарались создать все необходимые условия. При работе россиян сопровождали специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, руководители подведомственных организаций, областных и районных служб, руководители и специалисты проверяемых предприятий.

В белорусском ведомстве также отметили, что инспекторы имели возможность убедится в том, что Беларусь не занимается реэкспортом овощей и говядины. В последнем случае российские специалисты находились на границе Беларуси и Украины для проверки всех машин, но им не удалось выявить говядину, в реэкспорте которой неоднократно обвинялась белорусская сторона.

По словам замминистра, российские инспекторы во время проверок не высказали письменных претензий к белорусской продукции. Окончательное решение по снятию с Беларуси органичений на поставки должно приниматься в Москве. Сегодня там проходит расширенное заседание Россельхознадзора. На момент написания материала, информации по Беларуси на сайте российского ведомства не было.