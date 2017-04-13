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Минсельхозпрод рассказал про инспекции Россельхознадзора
14.04.2017 15:43 — Новости Экономики | БДГ
Россельхознадзор заканчивает инспекцию белорусских предприятий. Белорусская сторона надеется, что оценка со стороны коллег будет объективной.
Как
По словам чиновника, для российских специалистов постарались создать все необходимые условия. При работе россиян сопровождали специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, руководители подведомственных организаций, областных и районных служб, руководители и специалисты проверяемых предприятий.
В белорусском ведомстве также отметили, что инспекторы имели возможность убедится в том, что Беларусь не занимается реэкспортом овощей и говядины. В последнем случае российские специалисты находились на границе Беларуси и Украины для проверки всех машин, но им не удалось выявить говядину, в реэкспорте которой неоднократно обвинялась белорусская сторона.
По словам замминистра, российские
Напомним, что ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт
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Россельхознадзор заканчивает инспекцию белорусских предприятий. Белорусская сторона надеется, что оценка со стороны коллег будет объективной.
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