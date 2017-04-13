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У ОДКБ новый генсек. Бордюжа "за особый вклад" отмечен почетным знаком

14.04.2017 15:56 — Новости Экономики | Tut.by  
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Главы государств — участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ходе неформальной встречи в Бишкеке приняли решение назначить Юрия Хачатурова генеральным секретарем организации. Об этом заявил после завершения неформального саммита заместитель генсека ОДКБ исполняющий обязанности главы этой организации Валерий Семериков.


Фото: belta.by

«Хачатуров приступит к исполнению своих обязанностей со 2 мая 2017 года», — цитирует Семерикова ТАСС.

Хачатуров сменит Николая Бордюжу, который являлся генсеком ОДКБ свыше 13 лет. За особый вклад в становление организации, развитие сотрудничества между ее членами, укрепление коллективной безопасности, мира и стабильности принято решение наградить Николая Бордюжу почетным знаком ОДКБ I степени.

Хачатуров родился в городе Тетри-Цкаро Грузинской ССР. В 1974 году окончил Тбилисское высшее военно-артилерийское командное училище имени 26 бакинских комиссаров, в 1985 году — командный факультет Военной артиллерийской академии имени Калинина в Ленинграде. В 1974—1982 годах проходил службу в Советской армии. В 1985—1987 годах был начальником штаба ракетных войск и артиллерии гвардейской мотострелковой дивизии в Белорусском военном округе.

В1987−1989 годах он служил в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане, а с 1992 года — в Вооруженных силах Армении. В 2008—2010 годах — начальник Объединенного штаба ОДКБ. Имеет воинское звание генерал-полковник. В 2008—2016 годах являлся начальником Главного штаба Вооруженных сил Армении, а 3 октября прошлого года назначен секретарем Совета национальной безопасности республики.

 
 
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В 1985-1987 годах был начальником штаба ракетных войск и артиллерии гвардейской мотострелковой дивизии в Белорусском военном округе.

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