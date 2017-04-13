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У ОДКБ новый генсек. Бордюжа "за особый вклад" отмечен почетным знаком
14.04.2017 15:56 — Новости Экономики | Tut.by
Главы государств — участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ходе неформальной встречи в Бишкеке приняли решение назначить Юрия Хачатурова генеральным секретарем организации. Об этом заявил после завершения неформального саммита заместитель генсека ОДКБ исполняющий обязанности главы этой организации Валерий Семериков.
«Хачатуров приступит к исполнению своих обязанностей со 2 мая 2017 года», — цитирует Семерикова
Хачатуров сменит Николая Бордюжу, который являлся генсеком ОДКБ свыше 13 лет. За особый вклад в становление организации, развитие сотрудничества между ее членами, укрепление коллективной безопасности, мира и стабильности принято решение наградить Николая Бордюжу почетным знаком ОДКБ I степени.
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В 1985-1987 годах был начальником штаба ракетных войск и артиллерии гвардейской мотострелковой дивизии в Белорусском военном округе.
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