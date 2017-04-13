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velcom раздаст абонентам по 1000 минут на свое «совершеннолетие»

14.04.2017 15:50 — Новости Экономики | БДГ  
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Мобильный оператор velcom 16 апреля, в день своего 18-летия, подарит своим абонентам по 1000 минут внутри сети, сообщили в пресс-службе компании.

Чтобы получить бесплатные минуты, нужно 16 апреля до 23:59 отправить USSD-запрос *180#. Воспользоваться бонусом можно будет с первой минуты 16 апреля до 17 апреля 23:59 включительно.

Звонки внутри сети будут бесплатными как для частных, так и для корпоративных клиентов velcom. Если тарифом предусмотрены бесплатные минуты, то 16 апреля в случае подключения бонусных «праздничных» минут они расходоваться не будут.

Бесплатные минуты для абонентов приурочены к 18-летию компании. «Обычно на день рождение принято принимать подарки, а мы решили, наоборот, раздать их своим клиентам. Каждый может присоединиться к празднованию «совершеннолетия» velcom и бесплатно общаться в течение двух дней», – пояснили в velcom.

 
 
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Мобильный оператор velcom 16 апреля, в день своего 18-летия, подарит своим абонентам по 1000 минут внутри сети, сообщили в пресс-службе компании.

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