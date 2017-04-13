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Шапиро: решаем, как сделать парк "Великий камень" успешным
14.04.2017 16:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 апр – Sputnik. Губернатор Минской области Семен Шапиро обеспокоен тем, что у белорусско-китайского парка "Великий камень" недостаточно резидентов.
В пятницу 14 апреля в Пуховичском районе проходит выездная пресс-конференция главы Минской области, в ходе которой губернатор ответил на ряд вопросов, касающихся экономической сферы.
"Недавно вернулся из Китая, это было плановое мероприятие. Рассмотрели все финансовые шаги по использованию акционерных денег белорусско-китайского парка. Не по всем вопросам договорились", – рассказал Шапиро.
Он выразил надежду на то, что деятельность парка принесет республике большую экономическую выгоду. "До этого момента мы активнее занимались строительством парка, а не привлечением резидентов. Катастрофы нет, только недавно создали условия для инвестирования, и резиденты потянулись понемногу", — констатировал Шапиро.
По словам главы Миноьблисполкома, в ближайшее время у парка появятся четыре новых резидента.
Строительство индустриального парка "Великий камень" было начато в 2010 году. На площади в 205 квадратных километров должен появиться современный город с промзонами, жилыми районами и местами для отдыха для 160 тысяч человек. "Великий камень" должен стать китайским опорным пунктом на территории Беларуси.
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У белорусско-китайского парка под Смолевичами появится четыре новых резидента.
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