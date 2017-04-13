МИНСК, 14 апр – Sputnik. Губернатор Минской области Семен Шапиро обеспокоен тем, что у белорусско-китайского парка "Великий камень" недостаточно резидентов.

В пятницу 14 апреля в Пуховичском районе проходит выездная пресс-конференция главы Минской области, в ходе которой губернатор ответил на ряд вопросов, касающихся экономической сферы.

"Недавно вернулся из Китая, это было плановое мероприятие. Рассмотрели все финансовые шаги по использованию акционерных денег белорусско-китайского парка. Не по всем вопросам договорились", – рассказал Шапиро.

Он выразил надежду на то, что деятельность парка принесет республике большую экономическую выгоду. "До этого момента мы активнее занимались строительством парка, а не привлечением резидентов. Катастрофы нет, только недавно создали условия для инвестирования, и резиденты потянулись понемногу", — констатировал Шапиро.

По словам главы Миноьблисполкома, в ближайшее время у парка появятся четыре новых резидента.

Строительство индустриального парка "Великий камень" было начато в 2010 году. На площади в 205 квадратных километров должен появиться современный город с промзонами, жилыми районами и местами для отдыха для 160 тысяч человек. "Великий камень" должен стать китайским опорным пунктом на территории Беларуси.