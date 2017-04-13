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Шапиро: у меня денег лучше не просить
14.04.2017 16:14 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 апр – Sputnik. Губернатор Минской области Семен Шапиро предупредил руководителей местных властей, что облисполком больше не будет давать деньги райисполкомам, средства на те или иные цели они должны изыскивать сами.
© Sputnik / Виктор Толочко
В пятницу губернатор проводит для представителей СМИ выездную пресс-конференцию, на которой сделал ряд заявлений, в том числе в отношении финансирования регионов области.
"Возможность принимать финансовые решения я отдал исполкомам. Будете просить у меня деньги, буду их не давать, а забирать", – предупредил Шапиро председателей райисполкомов.
Губернатор вспомнил, как был председателем колхоза, и ему доводилось выпрашивать деньги на развитие своего хозяйства.
"Наступать на эти же грабли не буду", – сказал Шапиро, комментируя решение отдать возможность принятия тех или иных финансовых решений райисполкомам.
"Это по-человечески, у меня денег больше не просите. Все деньги у вас на фермах", – констатировал глава Миноблисполкома.
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Губернатор Минской области призвал председателей местных исполкомов искать деньги не у него, а "на фермах".
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