МИНСК, 14 апр – Sputnik. Губернатор Минской области Семен Шапиро предупредил руководителей местных властей, что облисполком больше не будет давать деньги райисполкомам, средства на те или иные цели они должны изыскивать сами.

В пятницу губернатор проводит для представителей СМИ выездную пресс-конференцию, на которой сделал ряд заявлений, в том числе в отношении финансирования регионов области.

"Возможность принимать финансовые решения я отдал исполкомам. Будете просить у меня деньги, буду их не давать, а забирать", – предупредил Шапиро председателей райисполкомов.

Губернатор вспомнил, как был председателем колхоза, и ему доводилось выпрашивать деньги на развитие своего хозяйства.

"Наступать на эти же грабли не буду", – сказал Шапиро, комментируя решение отдать возможность принятия тех или иных финансовых решений райисполкомам.

"Это по-человечески, у меня денег больше не просите. Все деньги у вас на фермах", – констатировал глава Миноблисполкома.