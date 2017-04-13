﻿ Шапиро: у меня денег лучше не просить. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шапиро: у меня денег лучше не просить

14.04.2017 16:14 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 апр – Sputnik. Губернатор Минской области Семен Шапиро предупредил руководителей местных властей, что облисполком больше не будет давать деньги райисполкомам, средства на те или иные цели они должны изыскивать сами.

Шапиро: у меня денег лучше не просить
© Sputnik / Виктор Толочко
Шапиро: решаем, как сделать парк "Великий камень" успешным

В пятницу губернатор проводит для представителей СМИ выездную пресс-конференцию, на которой сделал ряд заявлений, в том числе в отношении финансирования регионов области.

"Возможность принимать финансовые решения я отдал исполкомам. Будете просить у меня деньги, буду их не давать, а забирать", – предупредил Шапиро председателей райисполкомов.

Губернатор вспомнил, как был председателем колхоза, и ему доводилось выпрашивать деньги на развитие своего хозяйства. 

"Наступать на эти же грабли не буду", – сказал Шапиро, комментируя решение отдать возможность принятия тех или иных финансовых решений райисполкомам.

"Это по-человечески, у меня денег больше не просите. Все деньги у вас на фермах", – констатировал глава Миноблисполкома.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Губернатор Минской области призвал председателей местных исполкомов искать деньги не у него, а "на фермах".

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Шапиро: решаем, как сделать парк "Великий камень" успешным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика