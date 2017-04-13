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Кобяков: Будут приняты допмеры по финансовому оздоровлению некоторых предприятий

14.04.2017 16:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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Дополнительные меры по финансовому оздоровлению будут приняты на некоторых предприятиях в строительной отрасли, машиностроении и деревообработке. Об этом сообщил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков во время рабочей поездки по Гродненской области.

По словам премьера, итоги первого квартала 2017 года показывают положительные изменения в экономике. «Но пока остается проблема с предприятиями, которые провели глубокую модернизацию и взяли в свое время значительные валютные кредиты. А цена продукции в долларовом эквиваленте в связи с ситуацией на внутреннем и внешнем рынках заметно изменилась к началу реализации инвестиционных проектов. Есть среднесрочные и долгосрочные проблемы по обеспечению своевременных возвратов уже реструктурированных кредитов, взятых на реализацию этих проектов», — отметил Андрей Кобяков.

Он подчеркнул, что в этих случаях требуются дополнительные меры по дальнейшему финансовому оздоровлению. И они будут предлагаться в ближайшее время.

«Это касается не только ОАО „Красносельскстройматериалы“, которое мы сегодня посещали, это в том числе деревообработка и ряд машиностроительных предприятий», — сказал премьер-министр.

Андрей Кобяков обратил внимание на эффективность мер, принятых в рамках указов № 253 по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных предприятий и № 268 по созданию агентства по проблемным активам. «Надо реализовать потенциалы этих документов», — отметил Андрей Кобяков, добавив, что в ближайшее время в них будут внесены небольшие изменения.

 
 
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Об этом сообщил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков во время рабочей поездки по Гродненской области.

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