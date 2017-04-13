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Kempinski: продать за два рубля, лишь бы достроили
14.04.2017 16:13 — Новости Экономики | БДГ
Строительство отеля Kempinski и соответствующей инфраструктуры на проспекте Независимости в Минске планируется завершить до конца 2020 года. Указ Александра Лукашенко №110 от 10 апреля 2017 года
Указ сдвигает сроки строительства - с 2018 на 2020 год, и определяет условия продажи комплекса новому инвестору и механизм списания долгов со старого застройщика. Новым владельцам предоставлено право "продать свои доли в уставном фонде заказчика в совокупном размере 100 процентов одному лицу по совокупной цене 1,99 рубля".
Одновременно указ дает право БПС-Сбербанк, Белинвестбанк и Банк ВТБ простить 47% долга "по основному долгу и долга в полном объеме по неуплаченным процентам за пользование указанными кредитами и неустойке" прежнему застройщику - Юрию Чижу.
Строительством отеля займется дочерняя компания российского "Сбербанка" - "Сбербанк Капитал".
"Гостиница Чижа" (так народ обозвал здание отеля возле Белгосцирка в Минске) возводилась специально под чемпионат мира по хоккею-2014, который прошел в Минске. 11 мая 2010 года Лукашенко подписал указ №243 "Об условиях строительства многофункционального комплекса в г. Минске". Ради этого здания власти снесли историческое здание первой минской электростанции, а инвесторы получили различные налоговые льготы.
Однако "гостиница Чижа" не достроена до сих пор. Гостиницу (первоначально сообщалось, что она будет принадлежать сети отелей Кемпински) планировлаи
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Строительство отеля Kempinski и соответствующей инфраструктуры на проспекте Независимости в Минске планируется завершить до конца 2020 года.
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