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Kempinski: продать за два рубля, лишь бы достроили

14.04.2017 16:13 — Новости Экономики | БДГ  
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Строительство отеля Kempinski и соответствующей инфраструктуры на проспекте Независимости в Минске планируется завершить до конца 2020 года. Указ Александра Лукашенко №110 от 10 апреля 2017 года опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Указ сдвигает сроки строительства - с 2018 на 2020 год, и определяет условия продажи комплекса новому инвестору и механизм списания долгов со старого застройщика. Новым владельцам предоставлено право "продать свои доли в уставном фонде заказчика в совокупном размере 100 процентов одному лицу по совокупной цене 1,99 рубля".

Одновременно указ дает право БПС-Сбербанк, Белинвестбанк и Банк ВТБ простить 47% долга "по основному долгу и долга в полном объеме по неуплаченным процентам за пользование указанными кредитами и неустойке" прежнему застройщику - Юрию Чижу.

Строительством отеля займется дочерняя компания российского "Сбербанка" - "Сбербанк Капитал".

"Гостиница Чижа" (так народ обозвал здание отеля возле Белгосцирка в Минске) возводилась специально под чемпионат мира по хоккею-2014, который прошел в Минске. 11 мая 2010 года Лукашенко подписал указ №243 "Об условиях строительства многофункционального комплекса в г. Минске". Ради этого здания власти снесли историческое здание первой минской электростанции, а инвесторы получили различные налоговые льготы.

Однако "гостиница Чижа" не достроена до сих пор. Гостиницу (первоначально сообщалось, что она будет принадлежать сети отелей Кемпински) планировлаи ввести в эксплуатацию к чемпионату мира по хоккею. Затем первоначальный срок окончания работ - 31 декабря 2013 года - был перенесен на 1 мая 2014 года, затем строительство продлили до 31 декабря 2015 года, затем - до 2018-го. Как пояснял прежний председатель Мингорисполкома Николай Ладутько, сроки строительства сорваны "сложнейшими гидротехническими условиями" на берегу реки Свислочь, где строится здание.

Фото: euroradio.fm

 
Теги: Минск
 
 
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Строительство отеля Kempinski и соответствующей инфраструктуры на проспекте Независимости в Минске планируется завершить до конца 2020 года.

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