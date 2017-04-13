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Шапиро о Данкверте: он нормальный человек

14.04.2017 16:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 апр – Sputnik. Губернатор Минской области полагает, что так называемые продуктовые войны с Россией – всего лишь недоразумение, и с Россельхознадзором нужно работать, решая возникающие проблемы в конструктивном ключе.

Шапиро о Данкверте: он нормальный человек
© Sputnik Артем Житенев
РФ разрешит ряду предприятий РБ возобновить поставки продуктов

Во время поездки с представителями СМИ на предприятия Пуховичского района глава Миноблисполкома рассказал, что недавно разговаривал с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом.

"Я еще раз убедился, что он готов к диалогу, трезво мыслит. Думаю, все проблемы – это недоразумения. Он человек строгий и стоит на страже интересов России. Могут лишнего потребовать – чтобы иметь инструмент воздействия. С Данквертом нужно работать", – сказал Шапиро.

Он также уверен, что белорусская сторона должна лучше взаимодействовать с Россельхознадзором, основываясь на принципах открытости.

"Данкверт – нормальный человек, нужно с ним работать", – заключил Шапиро.

Очередные проблемы с поставками белорусских продуктов в РФ начались зимой текущего года: Россельхознадзор неоднократно вводил в отношении белорусских предприятий  ограничительные меры, в связи с чем президент Беларуси Александр Лукашенко поручил возбудить уголовное дело против Данкверта. Конфликт разрешился во время встречи белорусского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным в Стрельне в начале апреля – главы государств договорились о проведении инспекций на белорусских предприятиях, по результатам которых, как ожидается, поставки продуктов в РФ будут восстановлены.

 
Теги: Минск
 
 
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По мнению главы Минской области, руководитель Россельхознадзора мыслит трезво и стоит на страже интересов РФ.

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