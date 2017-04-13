В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экологичный котел Elco Thision L Eco для эксплуатации в России В феврале 2017 года в Москве прошла международная специализированная выставка Aquatherm Moscow 2017. В числе прочих технологических новинок здесь был представлен котел Elco...

В феврале 2017 года в Москве прошла международная специализированная выставка Aquatherm Moscow 2017. В числе прочих технологических новинок здесь был представлен котел Elco Thision L Eco, внедрение которого можно считать одним из главных событий года, произошедших на рынке конденсационного оборудования. Этот настенный газовый конденсационный котел разработан Elco с учетом российских условий эксплуатации. Модельный ряд включает котлы мощностю от 66 до 133 киловатт. Главным преимуществом новинки является использование эффективных технологий, способствующих уменьшению объемов вредных выбросов в атмосферу. Высокий, до 110 процентов, коэффициент полезного действия котла, а также его экономичность, обеспечиваемая работой системы интеллектуальной автоматики и встроенного модулируемого насоса, представляют особый потребительский интерес.Компания Elco готова предоставить готовые комплекты для установки до восьми котлов в линию или спина к спине. Суммарная мощность комплекта может достигать 960 киловатт. Простую и быструю оптимизацию системы, плановую ротацию ведущего котла, а также программирование и возможность полной диагностики обеспечивает встроенный каскадный контроллер.Эксплуатировать котлы Thision L Eco чрезвычайно удобно благодаря инновационному внешнему управлению. При этом вся система управления зданием может осуществлять в том числе управление котлами по шине с протоколом OpenTherm, а также с вариантами подключения вкл-выкл либо 0-10 вольт.Системы дымоудаления легко подключаются без потери остаточного напора вентилятора благодаря встроенному обратному клапану дымоудаления. При этом производитель предлагает различные варианты. Стандартная поставка предусматривает коаксиальное подключение, однако по запросу клиента возможен переход на раздельное дымоудаление.Высокая эффективность работы новых котлов достигается благодаря уникальному теплообменнику шестиугольной формы с гладкими теплообменными трубами. В сочетании со встроенной горелкой данный теплообменник обеспечивает максимальную эффективность сгорания газа с минимальным уровнем выбросов окислов азота и углерода.Технология двухступенчатого горения, внедренная в котле, предполагает быстрое охлаждение дымовых газов до 1000 градусов на первом этапе, и это способствует уменьшению объемов азотистых выбросов. На втором же этапе дымовые газы подвергаются длительному нагреву для эффективного окисления угарного газа до углекислого.И, разумеется, весомым преимуществом для коммерческой сферы представляется эффективная теплопередача конденсационных котлов Thision L Eco. Здесь высоких показателей удалось достигнуть с помощью специально разработанных гидравлических коллекторов теплообменников. Данное решение обеспечивает турбулизацию потоков воды. При этом гидравлическое сопротивление удерживается на минимально возможном уровне.Максимальную эффективность оборудования и минимальное техническое обслуживание на всем сроке службы гарантирует высокое качество материалов, примененных при создании новых котлов Thision L Eco. Например, теплообменники изготавливаются из высоколегированной нержавеющей стали AISI 316. Особой надежностью отличаются и специально сконструированные гладкие трубы, которые обеспечивают самоочистку и улучшенную теплопередачу в котле.www.elco.net