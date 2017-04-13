В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Перспективы рынка водоснабжения и водоотведения России С 28 по 31 марта в Германии в рамках международной выставки Wasser Berlin International 2017 прошла конференция, посвященная опыту работы европейских компаний на российском рынке....

С 28 по 31 марта в Германии в рамках международной выставки Wasser Berlin International 2017 прошла конференция, посвященная опыту работы европейских компаний на российском рынке. Организаторами мероприятия выступили Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения, Wasser Berlin International, Немецкое водное партнерство и Международный комитет Германии по развитию экономических отношений Восточной Европы. Одним из докладчиков конференции стал Михаил Борисов, руководитель направления Системы автоматизации и управления компании ГРУНДФОС, Россия. Всего в мероприятии приняло участие 60 компаний из Германии и России. Круглый стол открыл Йенс Бельманн, глава департамента среднего бизнеса Восточного комитета немецкой экономики. В своем вступительном слове он отметил, что Россия, являясь огромным рынком, сегодня нуждается в современных технологиях, и это открывает большие возможности перед немецким бизнесом. Именно взаимовыгодным перспективам сотрудничества двух стран и была посвящена первая часть конференции.Во второй части мероприятия участники обсудили опыт производителей и дистрибьюторов, уже работающих на территории России. Одной из наиболее удачных была признана деятельность компании GRUNDFOS, представительство которой открылось в Москве еще в 1992 году. С открытием в 2005 году завода ГРУНДФОС Истра развитие компании в России получило новый импульс. За прошедшее время объем инвестиций концерна в экономику России превысил 100 миллионов евро. Достигнутые результаты выводят GRUNDFOS в число инвесторов, на которых ориентируются западные компании, идущие в Россию.Безусловно, огромный российский рынок водопроводных и канализационных систем испытывает потребность в инновациях, особенно в текущих условиях концессии и децентрализации управления водными ресурсами в России, прокомментировал Михаил Борисов. С другой стороны, немецкие предприятия сталкиваются с проблемами в законодательстве при экспорте своей продукции.Действуют санкции и проводится политика импортозамещения, поэтому разумным шагом является локализация производства в России. Это позволит стать полноценным игроком на рынке оборудования и получить господдержку. Кроме того, открытие завода помогает решить логистические проблемы, обеспечить высокий уровень сервиса. Все это важно для конечного потребителя.Спикер ГРУНДФОС рассказал, что предприятие в Подмосковье специализируется на выпуске наиболее популярного в России оборудования для промышленности и жилищно-коммунального сектора. Ассортимент постоянно пополняется моделями, востребованность которых растет. Так, в 2015 году с началом массового перехода регионов с поверхностных источников водоснабжения на подземные был налажен выпуск скважинных насосов. В 2016 году в эксплуатацию ввели линию выпуска насосов для водоотведения.Оборудование, выпущенное на предприятии ГРУНДФОС Истра, используется на объектах жилищно-коммунального хозяйства, в промышленном, гражданском и коммерческом строительстве, а также на знаковых площадках России. В частности, водоканалы крупнейших российских городов, а именно, Казани, Санкт-Петербурга, Иркутска, Екатеринбурга, выбрали GRUNDFOS.На главном стадионе в Сочи смонтированы комплектные канализационные насосные станции с резервуаром из армированного стеклопластика. В новом аэропорту Курумоч в Самаре канализация также построена на оборудовании GRUNDFOS. Насосы концерна смонтированы и на таких крупных предприятиях, как заводы Ливиз и Nissan в Санкт-Петербурге.http://ru.grundfos.com