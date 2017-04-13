В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стань дизайнером ДОМа ТЕХНОНИКОЛЬ Ярмарка Комфортной Жизни Open Village ищет автора интерьера загородного дома нового поколения. В рамках объявленного конкурса каждый желающий может предложить свои...

Ярмарка Комфортной Жизни Open Village ищет автора интерьера загородного дома нового поколения. В рамках объявленного конкурса каждый желающий может предложить свои идеи по оформлению внутреннего пространства флагманского объекта интерактивной выставки, ДОМа ТЕХНОНИКОЛЬ. Лучший проект будет реализован, а его автор получит мощную рекламную поддержку. Заявки на конкурс "Стань дизайнером ДОМа ТЕХНОНИКОЛЬ" принимаются до 24 апреля. Участникам предложено разработать интерьер энергоэффективного коттеджа площадью 189,7 квадратных метра. Бюджет на отделку, мебель и работы составляет 4 миллиона рублей. В таком доме должно быть комфортно молодой семье из четырех человек, это родители, двое детей, восьмилетняя девочка и четырнадцатилетний мальчик. Плюс кошка и собака. Принять участие в конкурсе может любой житель России. Для профессиональных дизайнеров интерьера это шанс повысить свою востребованность, а для тех, кто только мечтает попробовать себя в профессии, возможность громко заявить о себе.Ярмарка Комфортной Жизни Open Village призвана на практике продемонстрировать возможности современных технологий загородного строительства. Над проектом каждого из 15 настоящих домов в деревне Ходаево Чеховского района Московской области работают лучшие в стране архитекторы, ландшафтные дизайнеры и дизайнеры интерьера. Флагманским объектом выставки станет ДОМ ТЕХНОНИКОЛЬ. При сохранении доступной цены он будет потреблять вдвое меньше тепловой энергии по сравнению с возведенными по СНиП.Дома, построенные по разработанной одним из крупнейших международных производителей надежных и эффективных строительных материалов технологии, уже отмечены самыми престижными в России наградами в области энергоэффективного строительства. Они удостоены призов II конкурса Минэнерго России ENES и Конкурса инновационных проектов НОПРИЗ.Технология дает большой простор для выбора объемно-планировочных и архитектурных решений. Дизайн интерьера, который максимально отразит современные тенденции в оформлении загородного дома и подчеркнет индивидуальность его владельцев, организаторы Open Village решили выбрать на конкурсной основе.Победитель определится 24-25 апреля, а уже к июлю дом с отделкой откроется для десятков тысяч посетителей Open Village. Дизайнер станет участником мероприятий выставки, героем публикаций в ведущих тематических СМИ, фото и видеоматериалов. Подробности об условиях участия на официальном сайте Ярмарки Комфортной Жизни Open Village.www.tn.ru