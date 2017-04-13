Могилевский правозащитник Александр Хамратов дошел до суда в попытке выяснить, почему за участие в неразрешенном митинге 15 марта в Могилеве не наказали депутата Игоря Марзалюка, который выступил перед собравшимися, сообщает mspring.online.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

УВД Могилевского облисполкома сообщило правозащитнику: начата дополнительная проверка действий депутата во время несанкционированного митинга в Могилеве, пишет издание Naviny.by .

15 марта в Могилеве на улице Ленинской прошел мирный митинг за отмену декрета № 3. Мероприятие было неразрешенным властями. В центре города собралось не более пятисот человек. Некоторые были с транспарантами.

Участники митинга по очереди брали в руки мегафон и говорили о том, что их волнует. Спустя час после начала акции против декрета № 3 на место сбора пришел депутат Палаты представителей Национального собрания Игорь Марзалюк. Он взял в руки мегафон, однако выступить не смог — в острую полемику с ним сначала вступила женщина, а затем освистала толпа с криками «Ганьба!» и «Уходи».

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Игорь Марзалюк оставил мегафон, но не ушел. Он остался на месте собрания, где допоздна отвечал на вопросы людей.

После митинга задержали 9 человек — все они выступали с мегафоном — и доставили в Ленинское РОВД. Несовершеннолетнего парня через несколько часов отпустили. На следующий день в суде Ленинского района рассмотрели дела остальных задержанных и вынесли решения: от штрафа в размере 10 базовых величин до 15 суток ареста за участие в несанкционированном мероприятии. Студентку Елену Крень, которая была оштрафована на 15 базовых величин, позже отчислили из университета .

Правозащитник Александр Хамратов пытается добиться ответа на вопрос, почему после выступления с мегафоном понесли административную ответственность все, кроме депутата Игоря Марзалюка.

Официальные лица Ленинского РОВД дважды заявили Хамратову, что в действиях Марзалюка отсутствует состав правонарушения. Замначальника УВД Могилевского облисполкома Владимир Рыжанков объявил Хамратову, что на областном уровне его обращение по сути рассматриваться не будет.



Фото: vk.com/hamratov.photo

12 апреля правозащитник обратился в суд Ленинского района.

— С целью понимания и оценки ситуации, а также причин, послуживших основанием для освобождения Марзалюка от административной ответственности, я обратился с соответствующим запросом в компетентные органы, в чьи обязанности входит дача правовой оценки для данного случая. В своем запросе я просил разъяснить, по какой причине на депутата не составлялся протокол за участие в несанкционированной акции. Ответом из Ленинского РОВД мне было сообщено, что в действиях депутата нет состава правонарушения. Я решил уточнить обоснованность такого вывода, так как не хочу нарушать закон и имею намерение понимать грань между «добром и злом». В повторном ответе из РОВД мне повторно заявили о факте отсутствия состава правонарушения у Марзалюка, безо всякого обоснования, что нарушает мое право на получение информации, — считает Александр Хамратов.

Правозащитник через суд попытается напомнить сотрудникам РОВД о своем праве на информацию, в том числе о деятельности госорганов и других субъектов власти. Он просит суд вынести частное определение в адрес Ленинского РОВД, а также обязать их дать ответ по существу заданного вопроса.