|
В Могилеве милиция проводит проверку в отношении депутата Марзалюка за участие в митинге
14.04.2017 17:03 — Новости Экономики | Tut.by
Могилевский правозащитник Александр Хамратов дошел до суда в попытке выяснить, почему за участие в неразрешенном митинге 15 марта в Могилеве не наказали депутата Игоря Марзалюка, который выступил перед собравшимися, сообщает
УВД Могилевского облисполкома сообщило правозащитнику: начата дополнительная проверка действий депутата во время несанкционированного митинга в Могилеве, пишет издание
15 марта в Могилеве на улице Ленинской
Участники митинга по очереди брали в руки мегафон и говорили о том, что их волнует. Спустя час после начала акции против декрета № 3 на место сбора пришел депутат Палаты представителей Национального собрания Игорь Марзалюк. Он взял в руки мегафон, однако выступить не смог — в острую полемику с ним сначала вступила женщина, а затем освистала толпа с криками «Ганьба!» и «Уходи».
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Игорь Марзалюк оставил мегафон, но не ушел. Он остался на месте собрания, где допоздна отвечал на вопросы людей.
После митинга
Правозащитник Александр Хамратов пытается добиться ответа на вопрос, почему после выступления с мегафоном понесли административную ответственность все, кроме депутата Игоря Марзалюка.
Официальные лица Ленинского РОВД дважды заявили Хамратову, что в действиях Марзалюка отсутствует состав правонарушения. Замначальника УВД Могилевского облисполкома Владимир Рыжанков объявил Хамратову, что на областном уровне его обращение по сути рассматриваться не будет.
12 апреля правозащитник обратился в суд Ленинского района.
— С целью понимания и оценки ситуации, а также причин, послуживших основанием для освобождения Марзалюка от административной ответственности, я обратился с соответствующим запросом в компетентные органы, в чьи обязанности входит дача правовой оценки для данного случая. В своем запросе я просил разъяснить, по какой причине на депутата не составлялся протокол за участие в несанкционированной акции. Ответом из Ленинского РОВД мне было сообщено, что в действиях депутата нет состава правонарушения. Я решил уточнить обоснованность такого вывода, так как не хочу нарушать закон и имею намерение понимать грань между «добром и злом». В повторном ответе из РОВД мне повторно заявили о факте отсутствия состава правонарушения у Марзалюка, безо всякого обоснования, что нарушает мое право на получение информации, — считает Александр Хамратов.
Правозащитник через суд попытается напомнить сотрудникам РОВД о своем праве на информацию, в том числе о деятельности госорганов и других субъектов власти. Он просит суд вынести частное определение в адрес Ленинского РОВД, а также обязать их дать ответ по существу заданного вопроса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Имею намерение понимать грань между добром и злом".
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии