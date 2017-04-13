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Россия может разрешить поставки двум молокозаводам Беларуси
14.04.2017 17:30 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 апр – Sputnik. Россельхознадзор на следующей неделе по итогам проверки предприятий Беларуси может снять ограничения, введенные в отношении двух молокозаводов, заявила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.
© Sputnik Артем Житенев
Инспекторы российского ведомства с 5 по 13 апреля проводили проверки на белорусских предприятиях — производителях продукции животного происхождения Беларуси. Всего было проверено 18 заводов, занимающихся переработкой мяса и молока.
"Не исключено, на следующей неделе будут сняты введенные ранее ограничения на поставки с двух молочных производств Беларуси", – цитирует
Она также уточнила, что на переговорах профильных министерств, состоявшихся в пятницу 14 апреля, были подведены итоги инспекции: российская сторона сделала ряд замечаний госветслужбе Беларуси, два из которых, в частности, касались проблемы отслеживаемости поставок и экспертиз в лабораториях на местах.
Ранее Минсельхозпрод Беларуси сообщил, что рассчитывает на возобновление поставок белорусских продуктов с попавших под санкции предприятий уже в середине апреля текущего года.
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В российском ведомстве не уточнили, с каких белорусских заводов будут сняты санкции на экспорт продуктов в РФ.
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