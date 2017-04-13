МИНСК, 14 апр – Sputnik. Россельхознадзор на следующей неделе по итогам проверки предприятий Беларуси может снять ограничения, введенные в отношении двух молокозаводов, заявила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.



© Sputnik Артем Житенев РФ разрешит ряду предприятий РБ возобновить поставки продуктов

Инспекторы российского ведомства с 5 по 13 апреля проводили проверки на белорусских предприятиях — производителях продукции животного происхождения Беларуси. Всего было проверено 18 заводов, занимающихся переработкой мяса и молока.

"Не исключено, на следующей неделе будут сняты введенные ранее ограничения на поставки с двух молочных производств Беларуси", – цитирует РИА Новости слова Мелано.

Она также уточнила, что на переговорах профильных министерств, состоявшихся в пятницу 14 апреля, были подведены итоги инспекции: российская сторона сделала ряд замечаний госветслужбе Беларуси, два из которых, в частности, касались проблемы отслеживаемости поставок и экспертиз в лабораториях на местах.

Ранее Минсельхозпрод Беларуси сообщил, что рассчитывает на возобновление поставок белорусских продуктов с попавших под санкции предприятий уже в середине апреля текущего года.