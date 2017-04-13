Белорусские правозащитники признали политзаключенным активиста Дмитрия Полиенко. Об этом сообщается в совместном заявлении девяти белорусских правозащитных структур, которое опубликовано на сайте spring96.org.



Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Напомним, 7 апреля суд Заводского района Минска отменил Полиенко отсрочку исполнения наказания по приговору полугодовой давности из-за того, что активист не смог найти работу и получил три административных ареста за весну 2017 года. Полиенко отправился в колонию на 1,5 года.

В конце прошлого года он получил два года лишения свободы с отсрочкой после участия в велопробеге « Критическая масса » в апреле 2016-го. Тогда Полиенко признали виновным сразу по двум статьям УК: за насилие в отношении сотрудника ГАИ (порвал куртку и удерживал гаишника Владимира Колтунова, который задерживал другого велосипедиста) и распространение порнографии (публикация видео на странице Вконтакте).

Правозащитники считают оба обвинения недоказанными. В своем экспертном заключении по делу они напоминают, что сам пострадавший сотрудник ГАИ Колтунов не имел материальных претензий к Полиенко и заявил, что никаких травм у него не было.

По оценке правозащитников, в суде не доказали, что страница Вконтакте, на которой был опубликован порноролик, принадлежала Дмитрию Полиенко. Активист на суде заявлял, что не знает, откуда взялось видео. Следствие утверждало, что ролик был размещен три года назад. Сейчас страницы в интернете нет вообще. Правозащитники отмечают одну любопытную деталь: ответ из администрации Вконтакте на запрос белорусских правоохранителей, который зачитали в суде, был отправлен за полтора месяца до акции «Критическая масса».

— Этот факт может свидетельствовать, что спецслужбы давно искали возможности привлечения Полиенко к уголовной ответственности, — отмечается в заявлении правозащитников.

Три административных ареста, которые Полиенко получил в марте-апреле, были связаны с реализацией активистом своего права на свободу высказываний, считают правозащитники. Первый арест на 7 суток он получил за крик «Ганьба» в суде, возмущаясь приговором по делу антифашистов . Второй — за участие в акции у Куропат. Отбывая второй арест, он получил третий, пока не известно, за что.

Полиенко стал третьим в списке политзаключенных в Беларуси. 6 апреля политическим признали дело анархиста Вячеслава Косинерова, которого обвиняют в набрасывании петли на шею памятнику городовому у МВД. И уже около полутора лет в списке политзаключенных находится правозащитник Михаил Жемчужный .