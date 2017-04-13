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Третий пошел. Активиста Дмитрия Полиенко признали политзаключенным
14.04.2017 16:38 — Новости Экономики | Tut.by
Белорусские правозащитники признали политзаключенным активиста Дмитрия Полиенко. Об этом сообщается в
Напомним, 7 апреля суд Заводского района Минска
В конце прошлого года он получил два года лишения свободы с отсрочкой после участия в велопробеге «
Правозащитники считают оба обвинения недоказанными. В своем
По оценке правозащитников, в суде не доказали, что страница Вконтакте, на которой был опубликован порноролик, принадлежала Дмитрию Полиенко. Активист на суде заявлял, что не знает, откуда взялось видео. Следствие утверждало, что ролик был размещен три года назад. Сейчас страницы в интернете нет вообще. Правозащитники отмечают одну любопытную деталь: ответ из администрации Вконтакте на запрос белорусских правоохранителей, который зачитали в суде, был отправлен за полтора месяца до акции «Критическая масса».
— Этот факт может свидетельствовать, что спецслужбы давно искали возможности привлечения Полиенко к уголовной ответственности, — отмечается в заявлении правозащитников.
Три административных ареста, которые Полиенко получил в марте-апреле, были связаны с реализацией активистом своего права на свободу высказываний, считают правозащитники. Первый арест на 7 суток он получил за крик «Ганьба» в суде, возмущаясь
Полиенко стал третьим в списке политзаключенных в Беларуси. 6 апреля политическим
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В конце 2016 года он получил два года с отсрочкой после участия в велопробеге "Критическая масса". Неделю назад суд отменил отсрочку и отправил Полиенко в колонию.
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