МИНСК, 14 апр – Sputnik. Потери ПАО "Газпром" от скидки на газ для Беларуси не предусмотрены договоренностями между Россией и Беларусью, сообщил журналистам в пятницу в Калининграде министр энергетики РФ Александр Новак.

В четверг 13 апреля белорусская делегация, которую возглавлял вице-премьер страны Владимиром Семашко, подписала документы, основные положения которых были согласованы на встрече президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге – о том, что республика с 2018 года будет получать скидку к цене на газ, действующую в течение трех лет.

"Все договоренности, которые вчера были подписаны и озвучены, не предполагают каких-либо компенсаций, это коммерческие договоренности между "Газпромом" и белорусской стороной по поставкам газа и возможным ценам и скидкам", – заявил Новак.

Он также отметил, что республика сама будет решать, как поступать с поставленной российской нефтью – экспортировать ее в третьи страны или перерабатывать на белорусских НПЗ.

Как ранее сообщал Sputnik, цена на газ для Беларуси с 2018 года составит менее 130 долларов за тысячу кубов. Пока Газпром конкретный размер скидки не раскрывает.

В четверг также стало известно, что Беларуси полностью рассчиталась с ПАО "Газпром" по долгам за поставленный в 2016 и 2017 годах газ, что было предметом спора. Республика перечислила в Газпрому 726,2 миллиона долларов США.