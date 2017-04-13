﻿ Газпрому не компенсируют убыток от скидки на газ для Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Газпрому не компенсируют убыток от скидки на газ для Беларуси

14.04.2017 19:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 апр – Sputnik. Потери ПАО "Газпром" от скидки на газ для Беларуси не предусмотрены договоренностями между Россией и Беларусью, сообщил журналистам в пятницу в Калининграде министр энергетики РФ Александр Новак.

Газпрому не компенсируют убыток от скидки на газ для Беларуси
© Фото: Газпром
Долговая ясность

В четверг 13 апреля белорусская делегация, которую возглавлял вице-премьер страны Владимиром Семашко, подписала документы, основные положения которых были согласованы на встрече президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге – о том, что республика с 2018 года будет получать скидку к цене на газ, действующую в течение трех лет.

"Все договоренности, которые вчера были подписаны и озвучены, не предполагают каких-либо компенсаций, это коммерческие договоренности между "Газпромом" и белорусской стороной по поставкам газа и возможным ценам и скидкам", – заявил Новак.

Он также отметил, что республика сама будет решать, как поступать с поставленной российской нефтью – экспортировать ее в третьи страны или перерабатывать на белорусских НПЗ.

Как ранее сообщал Sputnik, цена на газ для Беларуси с 2018 года составит менее 130 долларов за тысячу кубов. Пока Газпром конкретный размер скидки не раскрывает.

В четверг также стало известно, что Беларуси полностью рассчиталась с ПАО "Газпром" по долгам за поставленный в 2016 и 2017 годах газ, что было предметом спора. Республика перечислила в Газпрому 726,2 миллиона долларов США. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цена на газ для Беларуси с 2018 года составит менее 130 долларов за тысячу кубов, пока "Газпром" конкретный размер скидки не раскрывает.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Россия может разрешить поставки двум молокозаводам Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика