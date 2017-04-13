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Владельцы АЗС: цены на топливо в Беларуси должны быть на 5-10% выше, чем в Смоленской области

14.04.2017 19:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Владельцы автозаправочных станций отмечают низкую либо отрицательную рентабельность работы по итогам первого квартала 2017 года. Это стало следствием низких цен на моторное топливо, ограниченной маржинальности продаж, говорится в сообщении пресс-службы концерна «Белнефтехим» по итогам встречи с руководителями сетей АЗС.

Одним из ключевых вопросов во время переговоров в концерне стала ценовая политика при реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке Беларуси. Отмечалось, что рост в апреле нефтяных котировок практически нивелировал положительный экономический эффект от повышения розничных цен на бензин и дизтопливо как для нефтеперерабатывающих заводов, так и для сетей АЗС.

В выступлениях руководителей заправок подчеркивалось, что они заинтересованы в экономически обоснованных ценах, которые обеспечат эффективность бизнеса и поддержат достаточный объем реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке Беларуси, говорится в сообщении концерна. Уровень цен на белорусских АЗС, позволяющий достичь этих целей, владельцы заправок определили в размере на 5−10% выше, чем в Смоленской области.

В настоящее время в долларовом эквиваленте цены на бензины класса евро-5 в Беларуси на 3−5% меньше, чем в России, следует из презентации Мозырского НПЗ. А вот дизтопливо наоборот на 3% дешевле в РФ.

В ночь на 15 апреля моторное топливо в Беларуси в пятый раз с начала года подорожает на одну копейку.

 
 
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Владельцы АЗС отметили низкую либо отрицательную рентабельность работы по итогам первого квартала 2017 года из-за низких цен на моторное топливо, ограниченной...

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