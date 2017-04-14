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"Катастрофы пока нет". Глава Минской области рассказал, почему у "Великого камня" мало партнеров

14.04.2017 23:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Резиденты не очень активно идут в белорусско-китайский индустриальный парк, построенный в Смолевичском районе. Пока там зарегистрировано всего восемь компаний. «Но катастрофы нет», — уверяет председатель Миноблисполкома Семен Шапиро. 14 апреля на выездной пресс-конференции он рассказал о проблемах и перспективах проекта.


Семен Шапиро. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

На прошлой неделе глава области ездил в Китай, чтобы решить в том числе финансовые и производственные проблемы индустриального парка. Среди прочего, говорили и об эффективности использования бюджета проекта.

— Было много вопросов по использованию денег за прошлый год. Не обо всем мы смогли договориться. Есть вопросы насчет того, как сделать парк более экономически привлекательным, — признался Семен Шапиро. — Нас беспокоит то, что резиденты неактивно приходят в парк. Желающих не очень много.

Чтобы договориться по спорным вопросам, китайцы сами приехали в Беларусь. Сейчас делегация находится в Минске.

Пока в парке «Великий камень» зарегистрировались всего восемь резидентов, на подходе — девятый. Еще четверых партнеров помог привлечь нынешний посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый. Один из них — производитель современных осветительных приборов.

— Катастрофы пока нет, — уверен Семен Шапиро. — Резиденты не шли в парк, потому что до сих пор мы больше занимались строительством. Но сегодня, когда там уже появились готовые площадки, наступил период привлечения компаний. Я рассчитываю, что в ближайшее время еще десять партнеров у нас появится.

Глава Минской области уверяет, что причины низкой активности не политические, а экономические. Поэтому потенциальным резидентам нужно активнее рекламировать перспективы работы в Беларуси.

— Они все считают деньги, смотрят на объем рынка. Евразийского пространства для многих недостаточно, они смотрят на возможности поставок в Европу. И как только видят, что им выгодно работать, то политика отходит на второй план, — сказал Семен Шапиро.

 
Теги: Минск
 
 
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