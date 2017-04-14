Это не войны, а недоразумения. Так сегодня во время выездной пресс-конференции прокомментировал претензии России к качеству белорусского мяса и молока председатель Минского облисполкома Семен Шапиро. После недавней встречи с главой Россельхознадзора он уверен: для решения всех спорных вопросов ветеринарным службам двух стран просто необходимо активнее работать и договариваться.



Семен Шапиро. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Семен Шапиро рассказал, что встречался с Сергеем Данквертом на прошлой неделе по пути в Китай.

— У меня была долгая пересадка в Москве, и я приехал на встречу в Министерство сельского хозяйства России. И по своей воле туда пришел сам Сергей Данкверт, — раскрыл подробности встречи губернатор.

По словам Шапиро, с руководителем Россельхознадзора у них состоялась «теплая и спокойная» беседа.

— Он готов к диалогу, трезво мыслит и нормально оценивает ситуацию. Но при этом Сергей Данкверт человек строгий и иногда стоит на грани в защите интересов России. Тем не менее он предложил, в частности, мне работать с ним напрямую, — рассказал Семен Шапиро.

По словам главы Минской области, в свое время РФ прописала в своих документах норму по нулевому содержанию антибиотиков в мясе и молоке. Но часто на практике такого добиться невозможно.

Когда принимались изменения, тогда еще министру сельского хозяйства Семену Шапиро сами россияне объясняли: это просто инструмент воздействия на торговых партнеров.

— Если мы когда-то укололи теленка антибиотиком, то, хочешь не хочешь, через многие годы следы препарата можно найти в конечном продукте, — говорит глава Минской области.

Даже в Европе прописана небольшая допустимая норма по содержанию антибиотиков. А в России — везде нули.

— Мне еще в то время в Министерстве сельского хозяйства России по-человечески объяснили: это сделано для того, чтобы держать ситуацию в своих руках и управлять ею. Мол, если вдруг кто-то начнет что-то делать, его нужно будет воспитать… Это инструмент для воздействия. Но для друзей его не очень хорошо использовать, — считает Семен Шапиро.

После недавней встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным появились заявления, что ограничения на поставки белорусской продукции в РФ будут сняты. Министр сельского хозяйства Леонид Заяц рассчитывает, что это произойдет уже в апреле. Но перед этим российские эксперты должны приехать с инспекцией на наши предприятия.

Сейчас российский рынок закрыт для 12 молокозаводов, 8 мясокомбинатов и 3 крупных птицефабрик Беларуси.

Во время февральской встречи с журналистами Александр Лукашенко раскритиковал поведение Сергея Данкверта и сказал, что против главы Россельхознадзора надо возбудить уголовное дело за периодические запреты на поставки белорусской продукции в Россию. Проверка находится «в полном разгаре», уверяют в МВД.