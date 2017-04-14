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Шапиро: Данкверт трезво мыслит, но стоит на грани в защите интересов России
14.04.2017 22:38 — Новости Экономики | Tut.by
Это не войны, а недоразумения. Так сегодня во время выездной пресс-конференции прокомментировал претензии России к качеству белорусского мяса и молока председатель Минского облисполкома Семен Шапиро. После недавней встречи с главой Россельхознадзора он уверен: для решения всех спорных вопросов ветеринарным службам двух стран просто необходимо активнее работать и договариваться.
Семен Шапиро рассказал, что встречался с Сергеем Данквертом на прошлой неделе по пути в Китай.
— У меня была долгая пересадка в Москве, и я приехал на встречу в Министерство сельского хозяйства России. И по своей воле туда пришел сам Сергей Данкверт, — раскрыл подробности встречи губернатор.
По словам Шапиро, с руководителем Россельхознадзора у них состоялась «теплая и спокойная» беседа.
— Он готов к диалогу, трезво мыслит и нормально оценивает ситуацию. Но при этом Сергей Данкверт человек строгий и иногда стоит на грани в защите интересов России. Тем не менее он предложил, в частности, мне работать с ним напрямую, — рассказал Семен Шапиро.
По словам главы Минской области, в свое время РФ прописала в своих документах норму по нулевому содержанию антибиотиков в мясе и молоке. Но часто на практике такого добиться невозможно.
Когда принимались изменения, тогда еще министру сельского хозяйства Семену Шапиро сами россияне объясняли: это просто инструмент воздействия на торговых партнеров.
— Если мы когда-то укололи теленка антибиотиком, то, хочешь не хочешь, через многие годы следы препарата можно найти в конечном продукте, — говорит глава Минской области.
Даже в Европе прописана небольшая допустимая норма по содержанию антибиотиков. А в России — везде нули.
— Мне еще в то время в Министерстве сельского хозяйства России по-человечески объяснили: это сделано для того, чтобы держать ситуацию в своих руках и управлять ею. Мол, если вдруг кто-то начнет что-то делать, его нужно будет воспитать… Это инструмент для воздействия. Но для друзей его не очень хорошо использовать, — считает Семен Шапиро.
После недавней
Сейчас российский рынок закрыт для 12 молокозаводов, 8 мясокомбинатов и 3 крупных птицефабрик Беларуси.
Во время февральской встречи с журналистами Александр Лукашенко раскритиковал поведение Сергея Данкверта и сказал, что против главы Россельхознадзора надо
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Это не войны, а недоразумения. Так прокомментировал претензии России к качеству белорусского мяса и молока председатель Минского облисполкома Семен Шапиро.
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